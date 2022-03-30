Налоговая создала первую соцсеть для бизнеса

В ней можно узнать все о своих партнерах

30 марта 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

В России появилась соцсеть для бизнесменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый сервис Федеральной налоговой службы России за две недели с момента создания стал соцсетью для бизнесменов, отмечают эксперты URA.RU. По их словам, он облегчил проверку партнеров и позволил оперативно оценивать риски будущих сделок. Новый цифровой продукт ФНС России является частью программы цифровизации работы ведомства, которая была разработана еще в 2019 году, когда ведомством руководил Михаил Мишустин. Перейдя на должность премьер-министра РФ, он масштабировал программу и в конце 2021 года утвердил план внедрения новых технологий в сфере госуправления. Программу цифровизации Федеральной налоговой службы России разрабатывал экс-руководитель ведомства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В рамках программы в личных кабинетах юрлиц и индивидуальных предпринимателей появился дополнительный сервис. Как сообщили в пресс-службе ФНС России, в разделе «Как меня видит налоговая» теперь можно увидеть информацию о показателях финансово-хозяйственной деятельности своей компании и разместить данные для контрагентов в рубрике «Показатели для партнеров». «Теперь налогоплательщик будет понимать, на что обращает внимание налоговый орган при проверке. В сервисе „Как меня видит налоговая“ по всем показателям доступны сведения за 2021 год, по некоторым — и за 2022 год. Кроме того, в личном кабинете можно попросить партнера (контрагента) предоставить данные о себе. Это упростит и ускорит процесс проверки контрагентов», — уточнили в пресс-службе налоговой службы. В новом сервисе ФНС бизнесмены могут «подружиться» с контрагентами Фото: Анна Майорова © URA.RU Сервис организован по принципу соцсети с функцией добавления в «друзья», а найти контрагента можно по названию компании, ИНН или ФИО предпринимателя, уточнили в ФНС. «Данные доступны только „друзьям“. Если у партнера еще нет личного кабинета, то его можно в него пригласить. Запрос отправится на его электронную почту», — рассказали в пресс-службе ведомства. Новый цифровой сервис налоговой службы с информацией для контрагентов стал ответом на запрос предпринимателей, объяснил URA.RU исполнительный директор общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрей Шубин. По его словам, вопрос подробно обсуждался в декабре прошлого года на встрече бизнесменов и представителей ФНС России. «Новая опция личного кабинета повысит прозрачность контрагентов. Сервис позволяет оценить риски работы с партнерами. С ее помощью можно посмотреть, как позиционируют себя контрагенты, в какой зоне риска они находятся, и сделать первичный срез для анализа. Новый сервис стал ответом на запрос представителей малого и среднего бизнеса, объясняют эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU А в рубрике «Показатели финансово-хозяйственной деятельности» в личном кабинете содержится налоговая информация, на которую надо обратить внимание предпринимателю. В ФНС нам обещали, что сервис в будущем будет развиваться — появится больше полезной информации», — поделился эксперт. Помимо проверки бизнеса, данный сервис позволяет отследить связи бизнесменов, заявляет председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков. «С помощью этого сервиса можно вскрыть личные, коммерческие, денежные связи бизнесменов и проследить за потоком бюджетных денег», — говорит эксперт. Статья по теме От коронавируса к санкциям: как изменился Мишустин за два года Главное преимущество сервиса проверки контрагентов от ФНС — это его бесплатность, отмечает руководитель Экспертного центра при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. «На его базе строятся уже более сложные коммерческие сервисы, которые не ограничиваются данными ФНС и обеспечивают выдачу результата в виде комплексного анализа контрагента», — пояснил собеседник. Теперь налогоплательщик может заранее видеть свои «проблемные места» и прорабатывать их, добавил Свириденко. Чем больше предприниматель будет знать о своих партнерах, тем легче ему оценить их надежность и состоятельность, считает заместитель гендиректора ООО «СК Паритет» Вячеслав Семерин. «Предприниматели боятся попасть в реестр недобросовестных, так как это невыгодно. Закрытие бизнеса и открытие новой компании повлечет за собой немалые расходы. Поэтому новый сервис может привести к росту числа добропорядочных партнеров», — резюмировал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый сервис Федеральной налоговой службы России за две недели с момента создания стал соцсетью для бизнесменов, отмечают эксперты URA.RU. По их словам, он облегчил проверку партнеров и позволил оперативно оценивать риски будущих сделок. Новый цифровой продукт ФНС России является частью программы цифровизации работы ведомства, которая была разработана еще в 2019 году, когда ведомством руководил Михаил Мишустин. Перейдя на должность премьер-министра РФ, он масштабировал программу и в конце 2021 года утвердил план внедрения новых технологий в сфере госуправления. В рамках программы в личных кабинетах юрлиц и индивидуальных предпринимателей появился дополнительный сервис. Как сообщили в пресс-службе ФНС России, в разделе «Как меня видит налоговая» теперь можно увидеть информацию о показателях финансово-хозяйственной деятельности своей компании и разместить данные для контрагентов в рубрике «Показатели для партнеров». «Теперь налогоплательщик будет понимать, на что обращает внимание налоговый орган при проверке. В сервисе „Как меня видит налоговая“ по всем показателям доступны сведения за 2021 год, по некоторым — и за 2022 год. Кроме того, в личном кабинете можно попросить партнера (контрагента) предоставить данные о себе. Это упростит и ускорит процесс проверки контрагентов», — уточнили в пресс-службе налоговой службы. Сервис организован по принципу соцсети с функцией добавления в «друзья», а найти контрагента можно по названию компании, ИНН или ФИО предпринимателя, уточнили в ФНС. «Данные доступны только „друзьям“. Если у партнера еще нет личного кабинета, то его можно в него пригласить. Запрос отправится на его электронную почту», — рассказали в пресс-службе ведомства. Новый цифровой сервис налоговой службы с информацией для контрагентов стал ответом на запрос предпринимателей, объяснил URA.RU исполнительный директор общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрей Шубин. По его словам, вопрос подробно обсуждался в декабре прошлого года на встрече бизнесменов и представителей ФНС России. «Новая опция личного кабинета повысит прозрачность контрагентов. Сервис позволяет оценить риски работы с партнерами. С ее помощью можно посмотреть, как позиционируют себя контрагенты, в какой зоне риска они находятся, и сделать первичный срез для анализа. А в рубрике «Показатели финансово-хозяйственной деятельности» в личном кабинете содержится налоговая информация, на которую надо обратить внимание предпринимателю. В ФНС нам обещали, что сервис в будущем будет развиваться — появится больше полезной информации», — поделился эксперт. Помимо проверки бизнеса, данный сервис позволяет отследить связи бизнесменов, заявляет председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков. «С помощью этого сервиса можно вскрыть личные, коммерческие, денежные связи бизнесменов и проследить за потоком бюджетных денег», — говорит эксперт. Главное преимущество сервиса проверки контрагентов от ФНС — это его бесплатность, отмечает руководитель Экспертного центра при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. «На его базе строятся уже более сложные коммерческие сервисы, которые не ограничиваются данными ФНС и обеспечивают выдачу результата в виде комплексного анализа контрагента», — пояснил собеседник. Теперь налогоплательщик может заранее видеть свои «проблемные места» и прорабатывать их, добавил Свириденко. Чем больше предприниматель будет знать о своих партнерах, тем легче ему оценить их надежность и состоятельность, считает заместитель гендиректора ООО «СК Паритет» Вячеслав Семерин. «Предприниматели боятся попасть в реестр недобросовестных, так как это невыгодно. Закрытие бизнеса и открытие новой компании повлечет за собой немалые расходы. Поэтому новый сервис может привести к росту числа добропорядочных партнеров», — резюмировал он.