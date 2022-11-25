Минфин и ЦБ обсуждают с банками обмен валютного долга на рублевый

Прийти к согласию мешает слишком крепкий курс рубля

25 ноября 2022 в 21:40 Размер текста - 17 +

Глава Минфина Антон Силуанов настаивает на конвертации суверенных еврооблигаций в ОФЗ Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Минфин заручился поддержкой ЦБ в попытках убедить российские банки обменять суверенные еврооблигации на облигации федерального займа (ОФЗ) на рыночных условиях. Переговоры с банкирами идут непросто, признал глава ведомства Антон Силуанов в интервью 25 ноября. Центробанк зафиксировал оценку бумаг в отчетности по курсу на 18 февраля 2022 года, но только до конца года и не намерен продлевать эту меру, что подталкивает банки к соглашению с правительством, рассказали URA.RU финансисты. Предложения Минфина по обмену суверенных евробондов на ОФЗ не устраивают банкиров, но министерство будет настаивать на рыночных условиях проведения этих операций, заявил Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде. «Определяем по рынку стоимость еврооблигации, готовы выпускать рублевые облигации и, соответственно, производить такие обмены. Но не всех это устраивает. Поэтому мы находимся в диалоге. Окончательное решение еще в процессе рассмотрения», — сказал министр. Госдума наделила Минфин правом обменивать евробонды на ОФЗ в 2023 году на 800 млрд рублей Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости В пресс-службе Центробанка не стали комментировать выступление Силуанова. Источник URA.RU в финансовых кругах посоветовал корреспонденту обратить внимание на причины разногласий Минфина с банками, о которых упомянул сам Силуанов: «Мы готовы обменять, сделать обмен, но исходя из тех цен на еврооблигации, которые сегодня складываются на рынке. Не все устроило среди наших предложений наших банкиров». Министр также подчеркнул, что Минфин готов «в этом направлении двигаться», но «исходя из тех цен, которые складываются на эти активы». Источник URA.RU рассказал, что напрямую Центробанк никак не рекомендует и не препятствует банкам менять евробонды на ОФЗ, однако если это все же произойдет, могут быть нарушены установленные регулятором правила работы. «В этой ситуации евробонды на балансе банка являются активами, потому что он получает по этим бумагам выплаты, они учитываются в его валютной позиции. Других валютных активов помимо евробондов у банков из-за санкций особо и не осталось. Одновременно население держит в банках депозиты на десятки миллиардов в валюте, и по ним нужно платить проценты. Это обязательства перед вкладчиками, то есть пассивы. Если валютные активы превратятся в рублевые, банки получат перекос в пользу валютных пассивов и все сопутствующие риски. Они реализуются в случае ослабления рубля или резкого оттока вкладчиков. Сперва надо разобраться, как будем решать эту проблему», — объяснил он. Банки не спешат менять евробонды на ОФЗ из-за укрепления курса рубля Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости По данным ЦБ и Минфина, на 1 октября валютные вклады населения в долларовом выражении составляли 63,4 млрд, а общая задолженность по еврооблигациям РФ — 35,7 миллиарда. Несмотря на санкции, Минфин продолжал исправно платить по евробондам в валюте, но после июньского указа президента Владимира Путина стал платить в рублях. При этом 22 ноября Госдума ограничила обмен на ОФЗ государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, специальной поправкой. Эту поправку подготовило правительство в пакете с другими замечаниями к проекту бюджета на 2023—2025 годы. Она дает Минфину право провести в 2023 году такие обмены на общую сумму до 800 млрд рублей, или 13,2 млрд долларов по текущему курсу — это примерно одна пятая от депозитов населения. Из обоснования поправки следует, что в результате возможного обмена банками евробондов на ОФЗ будет снижен объем внешнего долга РФ, что приведет к снижению валютных рисков, связанных с его обслуживанием. Сейчас доходность еврооблигаций ниже доходности ОФЗ, поэтому в зависимости от условий сделки обмен приведет либо к росту расходов Минфина на обслуживание госдолга в долгосрочной перспективе, либо к увеличению самого госдолга. Центробанк ограничил срок, в который банки вправе не показывать убытки по ценным бумагам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хотя из представленных Госдуме документов может сложиться впечатление, что обмен евробондов на ОФЗ банкам выгоден, их разногласия с Минфином говорят об обратном, объяснил URA.RU экономист Александр Исаков. «Вероятно, противоречие заключается в оценке стоимости этих портфелей еврооблигаций. Дело в том, что действующие со стороны ЦБ послабления позволяют банкам отражать в своей отчетности стоимость еврооблигации как по цене, так и по курсу на 18 февраля 2022 года — до начала рекордной волатильности в курсе валют и ценных бумаг. Эта мера остается в силе до 31 декабря, и Банк России на днях объявил, что не планирует ее продлевать. Курс рубля против даты его фиксации укрепился на 22% — это приведет к соответствующему убытку для банков-держателей. Переговорная позиция банков с Минфином не самая сильная — после 31 декабря им в любом случае придется признать переоценку», — заметил эксперт. Статья по теме Минэк сблизился с ЦБ во взглядах на курс доллара Банки не спешат менять евробонды на рублевые гособлигации из-за слишком крепкого курса рубля, подтвердил в разговоре с URA.RU директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. «Силуанов в своем интервью прямо говорит, что банки недовольны той ценой, которую Минфин называет рыночной. Оценка бумаг основана на курсе рубля, и если сделка состоится сейчас, банкам придется зафиксировать убытки. Это будет тем более неприятно для них, если в обозримом будущем рубль вновь ослабнет. Получится, что они продали бумаги на дне рынка», — заключил финансист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минфин заручился поддержкой ЦБ в попытках убедить российские банки обменять суверенные еврооблигации на облигации федерального займа (ОФЗ) на рыночных условиях. Переговоры с банкирами идут непросто, признал глава ведомства Антон Силуанов в интервью 25 ноября. Центробанк зафиксировал оценку бумаг в отчетности по курсу на 18 февраля 2022 года, но только до конца года и не намерен продлевать эту меру, что подталкивает банки к соглашению с правительством, рассказали URA.RU финансисты. Предложения Минфина по обмену суверенных евробондов на ОФЗ не устраивают банкиров, но министерство будет настаивать на рыночных условиях проведения этих операций, заявил Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде. «Определяем по рынку стоимость еврооблигации, готовы выпускать рублевые облигации и, соответственно, производить такие обмены. Но не всех это устраивает. Поэтому мы находимся в диалоге. Окончательное решение еще в процессе рассмотрения», — сказал министр. В пресс-службе Центробанка не стали комментировать выступление Силуанова. Источник URA.RU в финансовых кругах посоветовал корреспонденту обратить внимание на причины разногласий Минфина с банками, о которых упомянул сам Силуанов: «Мы готовы обменять, сделать обмен, но исходя из тех цен на еврооблигации, которые сегодня складываются на рынке. Не все устроило среди наших предложений наших банкиров». Министр также подчеркнул, что Минфин готов «в этом направлении двигаться», но «исходя из тех цен, которые складываются на эти активы». Источник URA.RU рассказал, что напрямую Центробанк никак не рекомендует и не препятствует банкам менять евробонды на ОФЗ, однако если это все же произойдет, могут быть нарушены установленные регулятором правила работы. «В этой ситуации евробонды на балансе банка являются активами, потому что он получает по этим бумагам выплаты, они учитываются в его валютной позиции. Других валютных активов помимо евробондов у банков из-за санкций особо и не осталось. Одновременно население держит в банках депозиты на десятки миллиардов в валюте, и по ним нужно платить проценты. Это обязательства перед вкладчиками, то есть пассивы. По данным ЦБ и Минфина, на 1 октября валютные вклады населения в долларовом выражении составляли 63,4 млрд, а общая задолженность по еврооблигациям РФ — 35,7 миллиарда. Несмотря на санкции, Минфин продолжал исправно платить по евробондам в валюте, но после июньского указа президента Владимира Путина стал платить в рублях. При этом 22 ноября Госдума ограничила обмен на ОФЗ государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, специальной поправкой. Эту поправку подготовило правительство в пакете с другими замечаниями к проекту бюджета на 2023—2025 годы. Она дает Минфину право провести в 2023 году такие обмены на общую сумму до 800 млрд рублей, или 13,2 млрд долларов по текущему курсу — это примерно одна пятая от депозитов населения. Из обоснования поправки следует, что в результате возможного обмена банками евробондов на ОФЗ будет снижен объем внешнего долга РФ, что приведет к снижению валютных рисков, связанных с его обслуживанием. Сейчас доходность еврооблигаций ниже доходности ОФЗ, поэтому в зависимости от условий сделки обмен приведет либо к росту расходов Минфина на обслуживание госдолга в долгосрочной перспективе, либо к увеличению самого госдолга. Хотя из представленных Госдуме документов может сложиться впечатление, что обмен евробондов на ОФЗ банкам выгоден, их разногласия с Минфином говорят об обратном, объяснил URA.RU экономист Александр Исаков. «Вероятно, противоречие заключается в оценке стоимости этих портфелей еврооблигаций. Дело в том, что действующие со стороны ЦБ послабления позволяют банкам отражать в своей отчетности стоимость еврооблигации как по цене, так и по курсу на 18 февраля 2022 года — до начала рекордной волатильности в курсе валют и ценных бумаг. Эта мера остается в силе до 31 декабря, и Банк России на днях объявил, что не планирует ее продлевать. Курс рубля против даты его фиксации укрепился на 22% — это приведет к соответствующему убытку для банков-держателей. Переговорная позиция банков с Минфином не самая сильная — после 31 декабря им в любом случае придется признать переоценку», — заметил эксперт. Банки не спешат менять евробонды на рублевые гособлигации из-за слишком крепкого курса рубля, подтвердил в разговоре с URA.RU директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. «Силуанов в своем интервью прямо говорит, что банки недовольны той ценой, которую Минфин называет рыночной. Оценка бумаг основана на курсе рубля, и если сделка состоится сейчас, банкам придется зафиксировать убытки. Это будет тем более неприятно для них, если в обозримом будущем рубль вновь ослабнет. Получится, что они продали бумаги на дне рынка», — заключил финансист.