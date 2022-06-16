Путин показал, на что пересядут россияне из Мерседесов и БМВ

Отечественный автопром ждут серьезные изменения

16 июня 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

Реализация планов по модернизации автомобильной отрасли повысит ценность отечественных машин в глазах россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин представил план вывода автомобильной промышленности из кризиса. В случае успешной реализации россияне смогут пересесть с иностранных машин на отечественные, которые будут ничуть не хуже, комментируют эксперты совещание по поддержке автопрома, которое Путин провел 16 июня в рамках ПМЭФ-2022. По их словам, властям и бизнесу предстоит не просто вернуть состояние автомобильной отрасли на досанкционный уровень, а сделать ее высокотехнологичной и довести до мирового уровня. Ситуация в отечественном автопроме во многом отражает весь комплекс трудностей, с которыми столкнулся бизнес с началом введения антироссийских санкций. Как отметил президент в начале совещания, эта отрасль завязана «на многие смежные секторы экономики». «Ряд контрагентов и поставщиков автозаводов находились и находятся до сих пор за рубежом. Многие такие связи оказались разорванными. Этот демарш отразится на объемах выпуска продукции, причем заметно», — отметил Путин. Главе Минпромторга РФ Денису Мантурову предстоит сильно изменить автомобильную отрасль страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Точнее, уже отражается. По словам президента, если в марте этого года объемы выпущенной продукции упали в три раза, в апреле — уже в пять раз к уровню тех же периодов 2021 года. «Ситуация непростая», — констатировал Путин. Чтобы выйти из нее, по словам главы государства, необходимо решить две задачи. «Первая — обеспечить работу автомобильных заводов в России, их снабжение необходимыми компонентами, сохранить занятость, коллективы квалифицированных специалистов… Вторая — насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко выросли в этом году», — отметил президент. На смену премиальным зарубежным легковушкам должны прийти отечественные аналоги или даже более продвинутые автомобили Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На этой части Путин остановился подробнее. Он напомнил, что в последнее время в России «ежегодно продавалось около 1,5 млн автомобилей». Но в этом году продажи легковушек за пять месяцев уже упали на 51%. Это повлекло резкий рост цен. Нужно исправлять не только эту ситуацию, делать легковушки доступными, но и следить за тем, чтобы автомобилисты не сталкивались с проблемами технического обслуживания своих машин, которые могут возникнуть из-за отсутствия поставок запчастей, отказом дилеров от обслуживания. По словам президента, нужно продолжить обновление городского общественного транспорта. Путин остановился и на коммерческих автомобилях, спрос на которые снизился из-за запрета ЕС на въезд для российских грузовиков. Он предостерег производителей от соблазна сокращать затраты за счет снижения экологического класса двигателей. «Это — вопрос не только заботы об окружающей среде, но и фактор конкурентоспособности… Если мы массово понизим экологический класс российских грузовиков, это может сказаться на рыночных позициях наших перевозчиков — их просто не будут пускать [даже в дружественные страны]», — предупредил Путин. Президент Владимир Путин потребовал, чтобы производители не снижали затраты за счет ухудшения экологического класса грузовиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В целом, автомобильная отрасль должна получить «долгосрочный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых — потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства», сказал Путин. Речь идет о технологическом суверенитете России, подчеркнул президент. «Ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть российскими», — заявил Путин и поручил разработать стратегию развития автомобильной отрасли. О «заметном спаде» в отечественном автопроме президент говорил на совещании по экономическим вопросам 7 июня. По прогнозу Минпромторга РФ, продажи легковушек по итогам этого года составят всего 750 тысяч авто, что на 55% меньше, чем в 2021-м. Похожий прогноз на ПМЭФ-2022 дал и исполнительный директор одного из крупнейших в Восточной Европе производителей комплектующих для автозаводов — компании «Металлопродукция» Евгений Дорофеев. Причем он назвал это «средний оптимистичный сценарий». Отечественный автопром должен совершить прорыв, чтобы люди поверили в него Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент фактически поставил перед правительством и бизнесом задачу — создать такой автопром, чтобы люди ценили его так же, как ценят продукцию западных производителей, поясняют эксперты URA.RU. Он требует прорыва в автомобильной отрасли, считает председатель президиума Российской ассоциации международного сотрудничества, экс-первый заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. «Когда мы говорим об импортозамещении, это не означает, что мы должны делать реплики и копировать что-то, что уже сделано в мире. Импортозамещение — это прорыв. Самое главное в автопроме — это создать российские современные автомобили и электромобили, которые стали бы конкурентоспособными на мировом рынке. Это настоящее импортозамещение, и оно станет локомотивом нашей экономики», — убежден Калашников. Чтобы решить существующие проблемы в отрасли и вывести российский автопром на мировой уровень, нужно действительно мобилизовать экономику, комментирует URA.RU исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Бурятии Сергей Соляник. «Не надо в данном случае бояться слова „мобилизация“. Это экономика, которая при минимуме средств достигает максимального результата. В советские годы было такое понятие — техпромфинплан. Там все было поэтапно прописано: нужно взять имеющиеся ресурсы (материальные, технические и финансовые), связать их с задачами и бросить на основные направления», — пояснил Соляник. Статья по теме Путин ответил Байдену и фон дер Ляйен на угрозы новыми санкциями Жесткие меры, которые позволят сохранить отрасль и модернизировать ее, может гарантировать только президент, что он и делает, расставляя приоритеты, отметил исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин. «Прежде всего, нужно развитие производств комплектующих изделий. Мы все страдаем от нехватки электроники, которая в автопроме даже важнее механики. Нужно наращивать эти производства, но на это потребуется не менее двух лет», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин представил план вывода автомобильной промышленности из кризиса. В случае успешной реализации россияне смогут пересесть с иностранных машин на отечественные, которые будут ничуть не хуже, комментируют эксперты совещание по поддержке автопрома, которое Путин провел 16 июня в рамках ПМЭФ-2022. По их словам, властям и бизнесу предстоит не просто вернуть состояние автомобильной отрасли на досанкционный уровень, а сделать ее высокотехнологичной и довести до мирового уровня. Ситуация в отечественном автопроме во многом отражает весь комплекс трудностей, с которыми столкнулся бизнес с началом введения антироссийских санкций. Как отметил президент в начале совещания, эта отрасль завязана «на многие смежные секторы экономики». «Ряд контрагентов и поставщиков автозаводов находились и находятся до сих пор за рубежом. Многие такие связи оказались разорванными. Этот демарш отразится на объемах выпуска продукции, причем заметно», — отметил Путин. Точнее, уже отражается. По словам президента, если в марте этого года объемы выпущенной продукции упали в три раза, в апреле — уже в пять раз к уровню тех же периодов 2021 года. «Ситуация непростая», — констатировал Путин. Чтобы выйти из нее, по словам главы государства, необходимо решить две задачи. «Первая — обеспечить работу автомобильных заводов в России, их снабжение необходимыми компонентами, сохранить занятость, коллективы квалифицированных специалистов… Вторая — насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко выросли в этом году», — отметил президент. На этой части Путин остановился подробнее. Он напомнил, что в последнее время в России «ежегодно продавалось около 1,5 млн автомобилей». Но в этом году продажи легковушек за пять месяцев уже упали на 51%. Это повлекло резкий рост цен. Нужно исправлять не только эту ситуацию, делать легковушки доступными, но и следить за тем, чтобы автомобилисты не сталкивались с проблемами технического обслуживания своих машин, которые могут возникнуть из-за отсутствия поставок запчастей, отказом дилеров от обслуживания. По словам президента, нужно продолжить обновление городского общественного транспорта. Путин остановился и на коммерческих автомобилях, спрос на которые снизился из-за запрета ЕС на въезд для российских грузовиков. Он предостерег производителей от соблазна сокращать затраты за счет снижения экологического класса двигателей. «Это — вопрос не только заботы об окружающей среде, но и фактор конкурентоспособности… Если мы массово понизим экологический класс российских грузовиков, это может сказаться на рыночных позициях наших перевозчиков — их просто не будут пускать [даже в дружественные страны]», — предупредил Путин. В целом, автомобильная отрасль должна получить «долгосрочный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых — потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства», сказал Путин. Речь идет о технологическом суверенитете России, подчеркнул президент. «Ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть российскими», — заявил Путин и поручил разработать стратегию развития автомобильной отрасли. О «заметном спаде» в отечественном автопроме президент говорил на совещании по экономическим вопросам 7 июня. По прогнозу Минпромторга РФ, продажи легковушек по итогам этого года составят всего 750 тысяч авто, что на 55% меньше, чем в 2021-м. Похожий прогноз на ПМЭФ-2022 дал и исполнительный директор одного из крупнейших в Восточной Европе производителей комплектующих для автозаводов — компании «Металлопродукция» Евгений Дорофеев. Причем он назвал это «средний оптимистичный сценарий». Президент фактически поставил перед правительством и бизнесом задачу — создать такой автопром, чтобы люди ценили его так же, как ценят продукцию западных производителей, поясняют эксперты URA.RU. Он требует прорыва в автомобильной отрасли, считает председатель президиума Российской ассоциации международного сотрудничества, экс-первый заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. «Когда мы говорим об импортозамещении, это не означает, что мы должны делать реплики и копировать что-то, что уже сделано в мире. Импортозамещение — это прорыв. Самое главное в автопроме — это создать российские современные автомобили и электромобили, которые стали бы конкурентоспособными на мировом рынке. Это настоящее импортозамещение, и оно станет локомотивом нашей экономики», — убежден Калашников. Чтобы решить существующие проблемы в отрасли и вывести российский автопром на мировой уровень, нужно действительно мобилизовать экономику, комментирует URA.RU исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Бурятии Сергей Соляник. «Не надо в данном случае бояться слова „мобилизация“. Это экономика, которая при минимуме средств достигает максимального результата. В советские годы было такое понятие — техпромфинплан. Там все было поэтапно прописано: нужно взять имеющиеся ресурсы (материальные, технические и финансовые), связать их с задачами и бросить на основные направления», — пояснил Соляник. Жесткие меры, которые позволят сохранить отрасль и модернизировать ее, может гарантировать только президент, что он и делает, расставляя приоритеты, отметил исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин. «Прежде всего, нужно развитие производств комплектующих изделий. Мы все страдаем от нехватки электроники, которая в автопроме даже важнее механики. Нужно наращивать эти производства, но на это потребуется не менее двух лет», — резюмировал эксперт.