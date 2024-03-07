Путин готов расширить службу женщин в армии

Президент Владимир Путин показал, что возможностей служить Родине у женщин становится все больше — армия открыта для них. Больше и девушек, мечтающих о военной карьере. На встрече с выпускницами военного авиационного училища Путин приветствовал это. Анализируя, означает ли это, что служба станет обязательной для женщин, как в Израиле, эксперты приходят к выводу: для Путина главное предназначение молодых летчиц все же в другом.
Теплый юг России президент Путин покинул не сразу после завершения Всемирного молодежного фестиваля. Перед вылетом в Москву он заехал в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Это единственный вуз в стране, который готовит военных летчиков. Но Путин встретился не с курсантами-мужчинами, а с первыми выпускницами.
Молодые девушки с лейтенантскими погонами на плечах уже служат в военных частях. В основном — штурманами, но некоторые пошли дальше: Дарья Балбуцкая, Виолетта Касилович и Мария Кузина из подмосковного Щелково — помощниками командиров, Юлия Закалюкина из Екатеринбурга — летчиком экипажа, Елизавета Федотова — командиром корабля. «Необычный формат, честно говоря», — заметил Путин, приглашая девушек за стол, на котором все было готово к праздничному чаепитию. По-военному скромно: чай и пирожное «Картошка».
После вчерашнего общения с раскрепощенной молодежью на фестивале в Сочи, где сам президент много шутил и откровенно отвечал на самые неожиданные вопросы, здесь он был уже в другой ипостаси — в роли верховного главнокомандующего. И как бы сам Путин ни старался свести общение к разговору по душам, говорил о 8 Марта как «очень добром празднике», успевшие вкусить специфику военной службы молодые летчицы держались по-уставному строго. «Желаю вам и успехов по службе, и семейного счастья. Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером», — сказал президент.
Он вспомнил историю, рассказанную министром обороны Сергеем Шойгу о том, что в 2017 году во время первого набора курсанток одной из девушек не удалось поступить. «Она палатку здесь разбила, перед воротами. Такое отношение к жизни, к будущей профессии многого стоит», — с восхищением рассказал Путин.
Даже лейтенант Екатерина Батталова, которая вместе с президентом, правда, на месте второго пилота, «полетала» на макете ЯКа, по наблюдениям Путина «была собрана». «На своем месте человек: занимается с удовольствием своим делом», — добавил президент.
Вопросы президенту от младших по званию пусть и не «полетели», как это было накануне в Сочи, но многие — о полетах. Девушкам интересно было узнать о впечатлениях Верховного от его полетов на военных бортах, от пилотирования. «По-настоящему я пилотировал сам только этажеркой, когда летал со стерхами, — признался Путин. — Я летал на Су-25, Су-27, Ту-160, Бе-200. Но не пилотировал, конечно. Единственное, командир Су-27 предложил мне сделать „бочку“. Это я сделал сам».
Путин впервые раскрыл подробности своего недавнего полета на стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Путин доверился командиру экипажа, который предложил пролететь, и не пожалел:
«Мы фактически создали новую машину. Такой нет в мире. Машина способна нести ядерное оружие. Командир мне предложил двигатели запустить, я кнопочки понажимал», — делился Путин.
Даже рядом с Верховным женщины в погонах оставались женщинами в первую очередь. Они не могли не спросить про насыщенный график Путина. Он посоветовал держать себя в форме, не пить спиртное и закаляться. «Самое эффективное средство. Вам как офицерам это важно, — убеждал Путин. — Когда я был пацаном, у нас и ванны не было в коммуналке, я выходил зимой на улицу и обтирался снегом». Такой совет девушки встретили, кажется, также мужественно, как и любые воинские невзгоды.
Женщинам в зоне СВО по просьбе лейтенанта Кристины Ждановой президент пожелал «как можно быстрее вернуться домой». «Они считают своим долгом быть там. Это их призвание. Это их внутренний жизненный порыв, — сказал Путин и добавил: — я хочу, чтобы они как можно скорее вернулись домой. К своим семьям… Я всем им очень благодарен».
В некоторых видах военной авиации женщин-летчиков пока нет. Но президент дал понять, что вряд ли эта ниша (возможно, и другие) надолго останутся свободными. Как пояснил URA.RU полковник в запасе, бывший разведчик Анатолий Матвийчук, российская армия «предоставляет возможность служить на боевых должностях командира морского судна, воздушного судна». «Президент показывает, что мы не гонимся за гендерным равноправием, а просто даем возможность женщинам выбирать свою судьбу, в том числе военную», — отметил Матвийчук.
Настрой президента на пополнение кадрового состава армии и флота женщинами не означает, что и для них будет введена воинская обязанность, поясняет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, подполковник запаса Александр Перенджиев. «Такого точно не будет, — заверил эксперт. —
Путин показывает, что женщины идут добровольно в армию. Это дает им чувство нужности стране, понимание того, что ты не праздно проводишь время в салонах красоты, а занимаешься почетным делом — защищаешь Отечество. Это словно укор перебежчику Максиму Кузьминову и тем, что сбежал от трудностей, когда началась СВО».
И здесь, отмечает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов, нет противоречий с установками президента на улучшение демографической ситуации в стране. «Летчики — это очень высокоорганизованные люди. Они грамотно совмещают свою службу с обычной жизнью. Это надуманная история, пришедшая с Запада, о том, что успешный в карьере человек не может быть успешен в семье. У нас Полина Осипенко, Валентина Гризодубова, Валентина Терешкова добились успеха и в службе, и в жизни», — привел пример Кузнецов.
Где точно не место женщинам, так это на командных боевых должностях, убежден полковник Матвийчук. «Это риск быть убитой или покалеченной. Мужчину можно заменить, женщину — нет. Ее главное предназначение — продолжение рода», — заключил он.
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