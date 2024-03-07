Путин готов расширить службу женщин в армии

И раскрыл, станет ли для них воинская служба обязательной

07 марта 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин не против службы женщин в армии, но посоветовал не забывать об их главном предназначении в жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Владимир Путин показал, что возможностей служить Родине у женщин становится все больше — армия открыта для них. Больше и девушек, мечтающих о военной карьере. На встрече с выпускницами военного авиационного училища Путин приветствовал это. Анализируя, означает ли это, что служба станет обязательной для женщин, как в Израиле, эксперты приходят к выводу: для Путина главное предназначение молодых летчиц все же в другом. Теплый юг России президент Путин покинул не сразу после завершения Всемирного молодежного фестиваля. Перед вылетом в Москву он заехал в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Это единственный вуз в стране, который готовит военных летчиков. Но Путин встретился не с курсантами-мужчинами, а с первыми выпускницами. Девушки даже за чашкой чая оставались по-военному собранными в присутствии Верховного главнокомандующего Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС Молодые девушки с лейтенантскими погонами на плечах уже служат в военных частях. В основном — штурманами, но некоторые пошли дальше: Дарья Балбуцкая, Виолетта Касилович и Мария Кузина из подмосковного Щелково — помощниками командиров, Юлия Закалюкина из Екатеринбурга — летчиком экипажа, Елизавета Федотова — командиром корабля. «Необычный формат, честно говоря», — заметил Путин, приглашая девушек за стол, на котором все было готово к праздничному чаепитию. По-военному скромно: чай и пирожное «Картошка». После вчерашнего общения с раскрепощенной молодежью на фестивале в Сочи, где сам президент много шутил и откровенно отвечал на самые неожиданные вопросы, здесь он был уже в другой ипостаси — в роли верховного главнокомандующего. И как бы сам Путин ни старался свести общение к разговору по душам, говорил о 8 Марта как «очень добром празднике», успевшие вкусить специфику военной службы молодые летчицы держались по-уставному строго. «Желаю вам и успехов по службе, и семейного счастья. Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером», — сказал президент. Он вспомнил историю, рассказанную министром обороны Сергеем Шойгу о том, что в 2017 году во время первого набора курсанток одной из девушек не удалось поступить. «Она палатку здесь разбила, перед воротами. Такое отношение к жизни, к будущей профессии многого стоит», — с восхищением рассказал Путин. Президент Владимир Путин остался доволен работой лейтенанта Екатерины Батталовой, с которой он «летал» на макете Як-130 Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС Даже лейтенант Екатерина Батталова, которая вместе с президентом, правда, на месте второго пилота, «полетала» на макете ЯКа, по наблюдениям Путина «была собрана». «На своем месте человек: занимается с удовольствием своим делом», — добавил президент. Вопросы президенту от младших по званию пусть и не «полетели», как это было накануне в Сочи, но многие — о полетах. Девушкам интересно было узнать о впечатлениях Верховного от его полетов на военных бортах, от пилотирования. «По-настоящему я пилотировал сам только этажеркой, когда летал со стерхами, — признался Путин. — Я летал на Су-25, Су-27, Ту-160, Бе-200. Но не пилотировал, конечно. Единственное, командир Су-27 предложил мне сделать „бочку“. Это я сделал сам». Не каждый день за штурвалом самолета видит девушку даже Верховный главнокомандующий Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС Путин впервые раскрыл подробности своего недавнего полета на стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Путин доверился командиру экипажа, который предложил пролететь, и не пожалел: «Мы фактически создали новую машину. Такой нет в мире. Машина способна нести ядерное оружие. Командир мне предложил двигатели запустить, я кнопочки понажимал», — делился Путин. Новость по теме Путин пошутил над Шойгу. Видео Даже рядом с Верховным женщины в погонах оставались женщинами в первую очередь. Они не могли не спросить про насыщенный график Путина. Он посоветовал держать себя в форме, не пить спиртное и закаляться. «Самое эффективное средство. Вам как офицерам это важно, — убеждал Путин. — Когда я был пацаном, у нас и ванны не было в коммуналке, я выходил зимой на улицу и обтирался снегом». Такой совет девушки встретили, кажется, также мужественно, как и любые воинские невзгоды. Женщинам в зоне СВО по просьбе лейтенанта Кристины Ждановой президент пожелал «как можно быстрее вернуться домой». «Они считают своим долгом быть там. Это их призвание. Это их внутренний жизненный порыв, — сказал Путин и добавил: — я хочу, чтобы они как можно скорее вернулись домой. К своим семьям… Я всем им очень благодарен». Женщина в погонах остается прежде всего женщиной: цветы от Верховного накануне 8 Марта — каждой Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС В некоторых видах военной авиации женщин-летчиков пока нет. Но президент дал понять, что вряд ли эта ниша (возможно, и другие) надолго останутся свободными. Как пояснил URA.RU полковник в запасе, бывший разведчик Анатолий Матвийчук, российская армия «предоставляет возможность служить на боевых должностях командира морского судна, воздушного судна». «Президент показывает, что мы не гонимся за гендерным равноправием, а просто даем возможность женщинам выбирать свою судьбу, в том числе военную», — отметил Матвийчук. Настрой президента на пополнение кадрового состава армии и флота женщинами не означает, что и для них будет введена воинская обязанность, поясняет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, подполковник запаса Александр Перенджиев. «Такого точно не будет, — заверил эксперт. — Путин показывает, что женщины идут добровольно в армию. Это дает им чувство нужности стране, понимание того, что ты не праздно проводишь время в салонах красоты, а занимаешься почетным делом — защищаешь Отечество. Это словно укор перебежчику Максиму Кузьминову и тем, что сбежал от трудностей, когда началась СВО». С портретов на стене за встречей «наблюдали» прославленные советские летчики Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС И здесь, отмечает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов, нет противоречий с установками президента на улучшение демографической ситуации в стране. «Летчики — это очень высокоорганизованные люди. Они грамотно совмещают свою службу с обычной жизнью. Это надуманная история, пришедшая с Запада, о том, что успешный в карьере человек не может быть успешен в семье. У нас Полина Осипенко, Валентина Гризодубова, Валентина Терешкова добились успеха и в службе, и в жизни», — привел пример Кузнецов. Новость по теме Путин встретился с выпускницами летного училища: главные заявления Где точно не место женщинам, так это на командных боевых должностях, убежден полковник Матвийчук. «Это риск быть убитой или покалеченной. Мужчину можно заменить, женщину — нет. Ее главное предназначение — продолжение рода», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин показал, что возможностей служить Родине у женщин становится все больше — армия открыта для них. Больше и девушек, мечтающих о военной карьере. На встрече с выпускницами военного авиационного училища Путин приветствовал это. Анализируя, означает ли это, что служба станет обязательной для женщин, как в Израиле, эксперты приходят к выводу: для Путина главное предназначение молодых летчиц все же в другом. Теплый юг России президент Путин покинул не сразу после завершения Всемирного молодежного фестиваля. Перед вылетом в Москву он заехал в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Это единственный вуз в стране, который готовит военных летчиков. Но Путин встретился не с курсантами-мужчинами, а с первыми выпускницами. Молодые девушки с лейтенантскими погонами на плечах уже служат в военных частях. В основном — штурманами, но некоторые пошли дальше: Дарья Балбуцкая, Виолетта Касилович и Мария Кузина из подмосковного Щелково — помощниками командиров, Юлия Закалюкина из Екатеринбурга — летчиком экипажа, Елизавета Федотова — командиром корабля. «Необычный формат, честно говоря», — заметил Путин, приглашая девушек за стол, на котором все было готово к праздничному чаепитию. По-военному скромно: чай и пирожное «Картошка». После вчерашнего общения с раскрепощенной молодежью на фестивале в Сочи, где сам президент много шутил и откровенно отвечал на самые неожиданные вопросы, здесь он был уже в другой ипостаси — в роли верховного главнокомандующего. И как бы сам Путин ни старался свести общение к разговору по душам, говорил о 8 Марта как «очень добром празднике», успевшие вкусить специфику военной службы молодые летчицы держались по-уставному строго. «Желаю вам и успехов по службе, и семейного счастья. Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером», — сказал президент. Даже лейтенант Екатерина Батталова, которая вместе с президентом, правда, на месте второго пилота, «полетала» на макете ЯКа, по наблюдениям Путина «была собрана». «На своем месте человек: занимается с удовольствием своим делом», — добавил президент. Вопросы президенту от младших по званию пусть и не «полетели», как это было накануне в Сочи, но многие — о полетах. Девушкам интересно было узнать о впечатлениях Верховного от его полетов на военных бортах, от пилотирования. «По-настоящему я пилотировал сам только этажеркой, когда летал со стерхами, — признался Путин. — Я летал на Су-25, Су-27, Ту-160, Бе-200. Но не пилотировал, конечно. Единственное, командир Су-27 предложил мне сделать „бочку“. Это я сделал сам». Путин впервые раскрыл подробности своего недавнего полета на стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Путин доверился командиру экипажа, который предложил пролететь, и не пожалел: Даже рядом с Верховным женщины в погонах оставались женщинами в первую очередь. Они не могли не спросить про насыщенный график Путина. Он посоветовал держать себя в форме, не пить спиртное и закаляться. «Самое эффективное средство. Вам как офицерам это важно, — убеждал Путин. — Когда я был пацаном, у нас и ванны не было в коммуналке, я выходил зимой на улицу и обтирался снегом». Такой совет девушки встретили, кажется, также мужественно, как и любые воинские невзгоды. Женщинам в зоне СВО по просьбе лейтенанта Кристины Ждановой президент пожелал «как можно быстрее вернуться домой». «Они считают своим долгом быть там. Это их призвание. Это их внутренний жизненный порыв, — сказал Путин и добавил: — я хочу, чтобы они как можно скорее вернулись домой. К своим семьям… Я всем им очень благодарен». В некоторых видах военной авиации женщин-летчиков пока нет. Но президент дал понять, что вряд ли эта ниша (возможно, и другие) надолго останутся свободными. Как пояснил URA.RU полковник в запасе, бывший разведчик Анатолий Матвийчук, российская армия «предоставляет возможность служить на боевых должностях командира морского судна, воздушного судна». «Президент показывает, что мы не гонимся за гендерным равноправием, а просто даем возможность женщинам выбирать свою судьбу, в том числе военную», — отметил Матвийчук. Настрой президента на пополнение кадрового состава армии и флота женщинами не означает, что и для них будет введена воинская обязанность, поясняет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, подполковник запаса Александр Перенджиев. «Такого точно не будет, — заверил эксперт. — И здесь, отмечает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов, нет противоречий с установками президента на улучшение демографической ситуации в стране. «Летчики — это очень высокоорганизованные люди. Они грамотно совмещают свою службу с обычной жизнью. Это надуманная история, пришедшая с Запада, о том, что успешный в карьере человек не может быть успешен в семье. У нас Полина Осипенко, Валентина Гризодубова, Валентина Терешкова добились успеха и в службе, и в жизни», — привел пример Кузнецов. Где точно не место женщинам, так это на командных боевых должностях, убежден полковник Матвийчук. «Это риск быть убитой или покалеченной. Мужчину можно заменить, женщину — нет. Ее главное предназначение — продолжение рода», — заключил он.