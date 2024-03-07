Путин пошутил над Шойгу

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, офицеры, шойгу сергей, путин владимир, парад, день вмф, военные моряки
Владимир Путин всегда находит несколько минут для юмора, даже в общении с ключевыми подчиненными в структуре власти Фото:

Президент РФ Владимир Путин пошутил над министром обороны России Сергеем Шойгу во время своего визита в Краснодар, где он 7 марта посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище и поздравил курсанток с наступающим праздником.

«Сергей Кужугетович, это не для вас», — пошутил глава государства, проходя мимо министра обороны с букетом в руках. Кадры опубликованы в официальном телеграм-канале Кремля.

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Президент РФ Владимир Путин пошутил над министром обороны России Сергеем Шойгу во время своего визита в Краснодар, где он 7 марта посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище и поздравил курсанток с наступающим праздником. «Сергей Кужугетович, это не для вас», — пошутил глава государства, проходя мимо министра обороны с букетом в руках. Кадры опубликованы в официальном телеграм-канале Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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