Путин пошутил над Шойгу

Владимир Путин всегда находит несколько минут для юмора, даже в общении с ключевыми подчиненными в структуре власти
Президент РФ Владимир Путин пошутил над министром обороны России Сергеем Шойгу во время своего визита в Краснодар, где он 7 марта посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище и поздравил курсанток с наступающим праздником.
«Сергей Кужугетович, это не для вас», — пошутил глава государства, проходя мимо министра обороны с букетом в руках. Кадры опубликованы в официальном телеграм-канале Кремля.
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