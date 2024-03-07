Развлечения Интересное Путин пошутил над Шойгу 07 марта 2024 в 15:40 Размер текста - 17 + Владимир Путин всегда находит несколько минут для юмора, даже в общении с ключевыми подчиненными в структуре власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент РФ Владимир Путин пошутил над министром обороны России Сергеем Шойгу во время своего визита в Краснодар, где он 7 марта посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище и поздравил курсанток с наступающим праздником. «Сергей Кужугетович, это не для вас», — пошутил глава государства, проходя мимо министра обороны с букетом в руках. Кадры опубликованы в официальном телеграм-канале Кремля. Президент РФ Владимир Путин пошутил над министром обороны России Сергеем Шойгу во время своего визита в Краснодар, где он 7 марта посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище и поздравил курсанток с наступающим праздником. «Сергей Кужугетович, это не для вас», — пошутил глава государства, проходя мимо министра обороны с букетом в руках. Кадры опубликованы в официальном телеграм-канале Кремля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям