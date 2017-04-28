19:57 28 апреля 2017 2

Вашингтон требует от КНДР полной отмены ядерных истытаний Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что вопрос ядерного удара по Северной Корее всего лишь вопрос времени. Глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон не может находиться в стороны от конфликта на Корейском полуострове.



«Угроза ядерного нападения на Сеул и Токио реальна. Это лишь вопрос времени, прежде чем КНДР разработает потенциал для удара по континентальной части США. Северная Корея неоднократно заявляла о планах по осуществлению такого нападения», — цитирует заявление Тиллерсона телеканал RT.



Госсекретарь США подчеркнул, что у Вашингтона нет цели угрожать народу КНДР или менять политический режим любой ценой. Он также уточнил, что в случае отказа Пхеньяна от ядерной программы США готовы возобновить поставки гуманитарной помощи.

Ранее Тиллерсон заявил, что Северная Корея может быть внесена в список стран, спонсирующих терроризм. Госсекретарь подчеркнул, что эта мера необходима для того, чтобы наладить взаимодействие между странами в другой форме, нежели это было ранее, сообщает «Русская планета».