{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 апреля 2017
19:57  28 апреля 2017 2

«Это лишь вопрос времени». США готовятся нанести ядерный удар по КНДР

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Вашингтон требует от КНДР полной отмены ядерных истытанийФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что вопрос ядерного удара по Северной Корее всего лишь вопрос времени. Глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон не может находиться в стороны от конфликта на Корейском полуострове.

«Угроза ядерного нападения на Сеул и Токио реальна. Это лишь вопрос времени, прежде чем КНДР разработает потенциал для удара по континентальной части США. Северная Корея неоднократно заявляла о планах по осуществлению такого нападения», — цитирует заявление Тиллерсона телеканал RT.

Госсекретарь США подчеркнул, что у Вашингтона нет цели угрожать народу КНДР или менять политический режим любой ценой. Он также уточнил, что в случае отказа Пхеньяна от ядерной программы США готовы возобновить поставки гуманитарной помощи.

Ранее Тиллерсон заявил, что Северная Корея может быть внесена в список стран, спонсирующих терроризм. Госсекретарь подчеркнул, что эта мера необходима для того, чтобы наладить взаимодействие между странами в другой форме, нежели это было ранее, сообщает «Русская планета».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров