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06 мая 2017
05 мая 2017
10:33  06 мая 2017 0

МИД ответил Эстонии на обвинение в нарушении воздушного пространства самолетом Лаврова

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Сергей ЛавровФото: Владимир Андреев © URA.RU

МИД России ответил Эстонии на обвинение о том, что самолет с Сергеем Лавровым на борту нарушил воздушное пространство страны. В ведомстве заявили, что полет министра в Финляндию проходил согласно штатному расписанию и был полностью согласован.

«Лавров летел в Финляндию с визитом, — цитирует сообщение российского МИД „Газета.ру“. — Все полетные документы были согласованы. Полет прошел штатно. Экипаж борта никаких предупреждающих сообщений не получал».

Ранее, как напоминает информагентство Nation News, эстонские СМИ распространили информацию, что самолет Ил-86 с министром Сергеем Лавровым на борту нарушил границу воздушного пространства страны недалеко от острова Вайндло. Якобы российское судно летело с выключенными передатчиками, а экипаж не реагировал на запросы диспетчеров.

Евгений Лазарев
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