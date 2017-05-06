МИД ответил Эстонии на обвинение в нарушении воздушного пространства самолетом Лаврова

10:33 06 мая 2017 0

Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

МИД России ответил Эстонии на обвинение о том, что самолет с Сергеем Лавровым на борту нарушил воздушное пространство страны. В ведомстве заявили, что полет министра в Финляндию проходил согласно штатному расписанию и был полностью согласован.

«Лавров летел в Финляндию с визитом, — цитирует сообщение российского МИД „Газета.ру“. — Все полетные документы были согласованы. Полет прошел штатно. Экипаж борта никаких предупреждающих сообщений не получал».

Ранее, как напоминает информагентство Nation News, эстонские СМИ распространили информацию, что самолет Ил-86 с министром Сергеем Лавровым на борту нарушил границу воздушного пространства страны недалеко от острова Вайндло. Якобы российское судно летело с выключенными передатчиками, а экипаж не реагировал на запросы диспетчеров.