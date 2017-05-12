10:52 12 мая 2017 3

Можно было уложиться в 10 млн евро Фото: Pixabay

Председатель жюри украинского Евровидения заслуженный деятель искусств Украины Юрий Рыбчинский сообщил журналистам о коррупции на международном конкурсе.

Рыбчинский заявил, что больше не может молчать. «За нынешний бюджет Евровидения можно было бы провести три подобных конкурса. Не знаю, куда смотрит наша прокуратура, но это же на поверхности — коррупционная составляющая этого конкурса», — сказал Юрий.

В качестве примера заслуженный деятель искусств привел прошлогодний конкурс в Стокгольме, на проведение которого потратили 9 млн евро.

«В Эстонии когда-то потратили 12 млн евро. Но такие цифры, как у нас, многим странам даже не снились. Нищий народ в Европе — и самое дорогое Евровидение», — подчеркнул председатель.

Украина потратила на Евровидения-2017 около 870 млн гривен (30,2 млн евро), что сравнимо с дотациями государственным угольным шахтам за год, сообщает RT.

Ранее Рыбчинский рассказал, что не получил официального приглашения на Евровидение.