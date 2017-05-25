20:13 24 мая 2017 4

Владимир Путин отметил подвиг спецназовцев в Сирии Фото: официальный сайт президента России

Глава государства Владимир Путин наградил двоих российских военнослужащих, которые два дня сдерживали атаку сирийских боевиков в провинции Алеппо. О вручении наград президентом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Глава государства в среду, как и обещал, лично наградил российских спецназовцев, совершивших подвиг в Сирии», — подчеркнул Песков, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Скрин документа Минобороны

Командир этой группы получил звание Героя России. По его словам, 16 россиян обороняли позиции Алеппо от 300 боевиков. Террористы использовали минометы, танки, бронетранспортеры со смертниками, но не смогли прорваться. Боевики потеряли несколько десятков человек и множество техники.

Освобождение Алеппо от боевиков террористических группировок было совершено в конце 2016 года. Как заявило командование армии САР, освобождение Алеппо является новым этапом в борьбе за освобождение Сирии, писала «Национальная служба новостей».