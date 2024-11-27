Рабочие места участников СВО сохранят на весь период контракта

На пленарном заседании Госдумы в первом чтении был принят законопроект, согласно которому участникам спецоперации сохранят рабочие места на весь период их службы по контракту. Приостановление трудового договора будет осуществляться независимо от продолжительности военной службы.
«Нововведение предлагает приостанавливать действие трудового договора на весь период прохождения работником военной службы по контракту независимо от срока, на который заключен контракт», — говорится в telegram-канале ДумаТВ.Brief. Авторы законопроекта подчеркивают, что работникам, служащим по контракту, гарантируется сохранение места работы и защита от увольнения по инициативе работодателя. Также, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», граждане из числа военнообязанных, желающие служить по контракту, могут быть приняты на военную службу сроком на один год или меньше.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому участникам СВО и их супругам простят долги по кредитам до 10 млн рублей. Отмечается, что подобное будет исполнено, если исполнительное производство по задолженности вступило в силу до 1 декабря 2024 года, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.