{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,54
Динамика за 2 недели
Евро 63,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 июня 2017
16:48  01 июня 2017 0

Гостям Питерского форума в гардеробе дают бирки из обрывков бумаги. ФОТО

В Сети высмеяли «экономные» номеркиФото: Дмитрий Шерих, Facebook

Один из посетителей Петербургского экономического форума удивился тому, что гостям в гардеробе выдают бирки из обрывков бумаги. Номера на них написаны обыкновенной ручкой.

«Приехал на Петербургский международный экономический форум. Высадился из машины за 10 секунд, как предписано организаторами. Сдал куртку в гардероб. Получил вот такой номерок. У меня всё», — написал в Facebook секретарь правления Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Шерих.

Пользователи соцсетей немедленно отреагировали на ситуацию. «Петебургский экономный форум»; «Интересно, почем там бахилы»; «Может, электронные чернила?»; «Да будет вам известно, что каждый такой номерок экологичен, безопасен, выполнен вручную (крафт) и обладает уникальным дизайном», — шутят в Сети.

Как писало «URA.RU» ранее, на Петербурском экономическом форуме выступит уральский олигарх, владелец Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров. Он будет присутствовать на сессии, посвященной механизмам кадрового обеспечения промышленного роста.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров