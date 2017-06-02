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02 июня 2017
16:25  02 июня 2017 7

Кудрин призвать спасать российских мужчин

Открытая лекция Алексея Кудрина в УрФУ. Екатеринбург, кудрин алексей
В трудоспособном возрасте за 2016 год умерли 450 тысяч человек, пояснил онФото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин обеспокоен высокой смертностью в России людей трудоспособного возраста. В особенности это касается мужской половины населения.

В 2016 году в трудоспособном возрасте умерли 450 тысяч человек, 80% из них — мужчины. «Надо спасать мужчин, в общем», — цитирует Кудрина «Газета.Ru». По его словам, чтобы снизить смертность, следует увеличить расходы на здравоохранение и повысить качество жизни населения.

Центра стратегических разработок в свою очередь предлагает перераспределение расходов в объеме 2,3-2,5% ВВП на социальные расходы, в первую очередь на образование и здравоохранение, пояснил Алексей Кудрин, сообщает «Утро.ру».

Как писало «URA.RU» ранее, 17 мая стало известно, что Россия расширит производство препаратов для лечения инфарктов и инсультов. Отметим, инсульт находится на третьем месте в мире среди причин смерти. В России в 2015 году перенесли инсульт 583 тысяч 673 человека.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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