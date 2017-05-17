06:00 17 мая 2017 0

Одни из самых востребованных на российском рынке — тромболитические препараты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России расширяется производство инновационных тромболитиков — препаратов для лечения инфарктов и инсультов. Об этом было заявлено на Российском фармацевтическом форуме, который открылся в Санкт-Петербурге.

Участники форума отметили рост фармацевтического рынка в России. Так, в 2016 году доля российских компаний, занимающихся производством препаратов против ВИЧ, выросла с 23 до 28%. Доля отечественных препаратов от туберкулеза выросла с 49 до 74%, сообщают «Известия».

Одни из самых востребованных на российском рынке — тромболитические препараты. Терапия этими препаратами позволяет значительно снизить смертность больных с инсультом и с острым инфарктом миокарда.

Инсульт находится на третьем месте в мире среди причин смерти. В России в 2015 году перенесли инсульт 583 тысяч 673 человека. В настоящее время доля пациентов с хорошим функциональным восстановлением после инсульта составляет 60%.

В июне этого года в России планируется выпуск первых серий тромболитиков «Актилизе» и «Метализе». До конца года на рынок выйдет 30—50 тысяч упаковок нового лекарства. В 2019 году в России заработает полный цикл производства инновационных биотехнологических тромболитиков.