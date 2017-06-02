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02 июня 2017
22:36  02 июня 2017 0

В России готовы ввести бесплатных государственных нянь в помощь матерям-одиночкам

Медиафорум
Пилотный проект могут запустить в Башкирии, рассказала детский омбудсменФото: Владимир Андреев © URA.RU

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила о том, что в России скоро могут появиться государственные няни.

«Здесь с главой Башкирии (Рустэмом Хамитовым) мы проговорили вопрос и даже возможность пилотной реализации проекта по сертифицированным государственным няням, когда дошкольным образованием занимается не только система образования, но и подразумевать эту функцию в системе социальной защиты», — подчеркнула она по итогам рабочей поездки в республику, передают РИА «Новости».

Кузнецова уточнила, что в России порядка 320 тысяч детей «нуждаются в решении этой проблемы», а более 5 миллионов матерей воспитывают детей в одиночку. Предполагается, что государственные няни будут социальными работниками. У них будут особые сертификаты, которые будут подтверждать их специальные знания. Таким образом получится сделать более гибкой помощь детям в возрасте до 3 лет.

Помимо этого проект создаст новые рабочие места в регионах. В особенности это касается дальних районов, «где точно никогда не построят детский сад, потому что это нерентабельно», добавила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка. Взимать плату за услуги государственных нянь с родителей не планируется.

Как писало «URA.RU» ранее, 31 мая в преддверии Дня защиты детей Анна Кузнецова подарила президенту Владимиру Путину рисунок своих детей и предложила замену «группам смерти». Также она представила главе государства подробный доклад о работе.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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