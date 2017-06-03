{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 июня 2017
Главные новости Москвы
22:30  03 июня 2017 1

Противники передачи Исаакиевского собора РПЦ пожаловались в Конституционный суд

Открытая лицензия от 03.02.2017. Исаакиевский собор, дети зимой, исаакиевский собор, достопримечательности санкт-петербурга
Активисты оспаривают статьи закона о передаче имущества религиозным организациямФото: pixabay.com

Защитники Исаакиевского собора от Русской Православной церкви направили жалобу в Конституционный суд. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц оспаривают ряд статей федерального закона 327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Как сообщает портал «Фонтанка.ру», по мнению активистов, закон «ставит религиозные организации в привилегированное положение при доступе к объектам культурного наследия».

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Смольный до сих пор не получил заявку от Русской православной церкви на передачу ей Исаакиевского собора.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров