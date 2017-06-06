07:43 06 июня 2017 0

Подрядчик АНБ арестован за разглашение секретной информации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В США арестована девушка, которая передала СМИ секретный доклад о вмешательстве России в выборы. Как сообщает Минюст Соединенных Штатов, 25-летняя Риэлити Ли Виннер призналась в совершенном преступлении.

Виннер работала в компании Pluribus International Corporation, одного из подрядчиков Агентства национальной безопасности США. В феврале 2017 года она получила доступ к засекреченному докладу разведки. Девушка распечатала эти данные, и оставила у себя, а впоследствии выслала доклад по электронной почте новостному порталу Intercept, сообщает агентство Nation News.

Благодаря полученным от Риэлити Ли Виннер данным, портал Intercept сообщил, что в этом засекреченном документе говорится о попытке военной разведки России взломать в США избиркомы перед президентскими выборами, уточняет «Эхо Москвы».