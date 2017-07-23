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23 июля 2017
22 июля 2017
Главные новости Москвы
10:13  23 июля 2017 0

На Украине уволили автора статьи, расхвалившего русскую окрошку

Холодные супы. Екатеринбург, окрошка, холодный суп, летнее меню, еда
Русское блюдо не по вкусу украинцамФото: Александр Мамаев © URA.RU

На Украине мгновенно уволили автора статьи, расхвалившего русскую окрошку и предложившего забыть о политике. Невинная заметка вызвала бурю негодования и массу обсуждения в соцсетях.

Скандальная статья появилась на сайте торговой сети электроники Comfy. Автор по имени Sasha написал:

«В Питере начались белые ночи. Опустим все колкие, быть может, политические ноты и моменты, и признаем, что это красиво…, а заодно скажем спасибо этой стране за удивительное „белое“ блюдо — окрошку. Да-да, окрошка — это русский национальный холодный суп».

Как сообщает издание «Обозреватель», украинские пользователи обрушили свой гнев на любителя русской кухни. «Я недавно вернулась из Питера. Очень депрессивный город. Былое величие, которое рассыпается на глазах», — такие и прочие уничижительные комментарии появились на страничке сайта. Руководство компании молниеносно отреагировало на возникший спор: статью удалили, автора уволили, редактору выписали штраф.

Позже украинский блогер Мыкола Воськало опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» скриншот скандальной заметки, которая доступна в кэше Google, и переписку с представителем Comfy Александром Жиляевым.

«Привет. Я из Comfy. Сорри за статью, сам увидел — ох*рел. Статью снесли, автор идет н*х, редактор оштрафован. Слава Украине», — написал блогеру Жиляев.

Позже он же обратился с официальным разъяснением к клиентам фирмы, которых оскорбила статья про окрошку и белые ночи в Питере.

«Да, ребята, очень извиняемся. Учитывая всю нашу историю, нам самим читать данную стать было еще более дико, — заявил Жиляев. — Мнение компании, конечно, не совпадает с мнением автора данной статьи и теперь с этим человеком мы не работаем. Спасибо».

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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