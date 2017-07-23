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23 июля 2017
13:58  23 июля 2017 0

Ученые выяснили, когда человек сможет покинуть Солнечную систему

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета, астрономия
Пока далекие планеты недоступны человечествуФото: pixabay.com

В ходе опросов социологи выяснили, что жители Земли надеются совершить первый полет за пределы Солнечной системы в 2100 году.

Интерес к другим галактикам сильно возрос после открытия планеты в зоне звезды Проксима Центавра. Небесное тело сильно напоминает Землю, и на ней может существовать жизнь, пишет агентство Nation News.

Ученые оценивают расстояние до Проксимы в 4,2 световых года, что пока является для человечества непреодолимым расстоянием.

При этом более ранней задачей земляне считают освоение Марса, после чего станет возможен полет в другие галактики.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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