Ученые выяснили, когда человек сможет покинуть Солнечную систему

В ходе опросов социологи выяснили, что жители Земли надеются совершить первый полет за пределы Солнечной системы в 2100 году.
Интерес к другим галактикам сильно возрос после открытия планеты в зоне звезды Проксима Центавра. Небесное тело сильно напоминает Землю, и на ней может существовать жизнь, пишет агентство Nation News.
Ученые оценивают расстояние до Проксимы в 4,2 световых года, что пока является для человечества непреодолимым расстоянием.
При этом более ранней задачей земляне считают освоение Марса, после чего станет возможен полет в другие галактики.