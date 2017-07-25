Ежедневно мы отбираем для вас только самые интересные новости и темы. Подписывайтесь на нашу рассылку и телеграм-канал — и вы всегда будете в курсе происходящего в мире, стране и на Урале.
И вот главное к этому часу:
Ирак просит Россию помочь войсками. Речь идет о военном и политическом присутствии.
ФК «Тюмень» довел вице-премьера Виталия Мутко до Следственного комитета. Президент клуба объясняет, почему новости о проверке его радуют.
«Почта России» нашла того, кто похищал посылки в Ростове-на-Дону. Предполагаемый вор потрошил их и выбрасывал упаковки за городом.
В нижнетагильской колонии голодовка. Осужденные выдвигают экстравагантные требования, добиваясь послаблений, некоторые порезали себя.
Наш коллега написал текст под названием «Почему я сбежал из Курганской области, и другим советую то же самое». Рассказывает, почему чиновники и депутаты Зауралья не правы, когда ищут проблемы миграции молодежи. Под текстом уже десятки комментариев.
В Microsoft отказались поддерживать Paint. Пользователи скорбят — уходит эпоха.