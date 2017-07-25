09:00 25 июля 2017 0

Ирак - вторая Сирия? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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И вот главное к этому часу:

Ирак просит Россию помочь войсками. Речь идет о военном и политическом присутствии.

ФК «Тюмень» довел вице-премьера Виталия Мутко до Следственного комитета. Президент клуба объясняет, почему новости о проверке его радуют.

«Почта России» нашла того, кто похищал посылки в Ростове-на-Дону. Предполагаемый вор потрошил их и выбрасывал упаковки за городом.

В нижнетагильской колонии голодовка. Осужденные выдвигают экстравагантные требования, добиваясь послаблений, некоторые порезали себя.

Наш коллега написал текст под названием «Почему я сбежал из Курганской области, и другим советую то же самое». Рассказывает, почему чиновники и депутаты Зауралья не правы, когда ищут проблемы миграции молодежи. Под текстом уже десятки комментариев.

В Microsoft отказались поддерживать Paint. Пользователи скорбят — уходит эпоха.