{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 июля 2017
24 июля 2017
09:43  25 июля 2017 1

Банки запустят селфи-идентификацию клиентов

Клипарт, фотографирует на мобильник, selphie, гаджет, селфи, мобильный телефон
Снимки на смартфон - риски для системы безопасности банков, считают экспертыФото: depositphotos.com © URA.RU

Российские банки планируют внедрить идентификацию клиентов с помощью селфи.

Речь идет о Сбербанке, ВТБ24, СМП-банке и Росбанке в ближайшем будущем, не исключили возможность селфи- идентификации Бинбанк, Ситибанк и «Ак Барс» банк. Как сообщили в кредитных учреждениях «Известиям», инновация позволит банкам удаленно проверять личность клиентов при любых операциях — от подачи заявки на кредит до работы с текущими счетами.

Идентификация по селфи сократит время удаленной проверки клиентов, так как для верификации потребуется только 0,5 секунды.

В качестве минуса новой системы эксперты по кибербезопасности называют использование снимков с недорогих смартфонов или с помощью обработки фотографий. Что обернется проблемами защищенности клиентов и ростом мошенничества.

Внедрять новую технологию начнут после запуска Национальной биометрической платформы, тестирование которой стартует в конце июля, поясняет «Федеральное агентство новостей».

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров