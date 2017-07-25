Банки запустят селфи-идентификацию клиентов

Российские банки планируют внедрить идентификацию клиентов с помощью селфи.
Речь идет о Сбербанке, ВТБ24, СМП-банке и Росбанке в ближайшем будущем, не исключили возможность селфи- идентификации Бинбанк, Ситибанк и «Ак Барс» банк. Как сообщили в кредитных учреждениях «Известиям», инновация позволит банкам удаленно проверять личность клиентов при любых операциях — от подачи заявки на кредит до работы с текущими счетами.
Идентификация по селфи сократит время удаленной проверки клиентов, так как для верификации потребуется только 0,5 секунды.
В качестве минуса новой системы эксперты по кибербезопасности называют использование снимков с недорогих смартфонов или с помощью обработки фотографий. Что обернется проблемами защищенности клиентов и ростом мошенничества.
Внедрять новую технологию начнут после запуска Национальной биометрической платформы, тестирование которой стартует в конце июля, поясняет «Федеральное агентство новостей».