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Рассекречены документы КГБ об убийстве Кеннеди 8. Туристов на озере Тургояк покрыла жуткая сыпь. ФОТО 14:45 25 июля 2017 0 «Это не дешевые билеты, а жлобство». «ЮТэйру» и «Уральским авиалиниям» выгоден закон, против которого выступили сенаторы Закон об отмене бесплатного багажа вызвал споры даже в экспертном сообществе Фото: Антон Белицкий © URA.RU Закон об отмене обязательной нормы провоза багажа, включенного в стоимость невозвратного авиабилета, расколол политическое и экспертное сообщество. Одни специалисты утверждают, что благодаря нововведению, на рынке появится больше дешевых билетов, другие уверены — речь идет лишь об уловке перевозчиков. На прошлой неделе Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях без особой полемики и жарких споров. Документ исключает из тарифа расходы на перевозку минимальной нормы багажа. При этом изменения сохраняют в Воздушном кодексе для возвратных билетов право сдавать в багаж не менее 10 кг. Между тем невозвратный тариф «может не предусматривать» норму сдаваемого багажа. Перевозчик обязан информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади при покупке билета. Кроме того, депутаты предложили отдельно внести в кодекс нормы ручной клади. Некоторые эксперты уверены, что вскоре на рынке появится больше дешевых авиабилетов Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Минтрансе в свою очередь уже предложили брать плату за провоз в салоне самолета верхней одежды пассажиров с невозвратными билетами. Такая информация опубликована на официальном портале нормативно-правовых актов. Также чиновники исключили из списка вещей для бесплатного провоза на борту лайнера зонты, ноутбуки, мобильные телефоны, фотоаппараты и видеокамеры. Однако в дело вмешался Совет Федерации — накануне, 24 июля, комитеты СФ по экономической политике и конституционному законодательству рекомендовали отклонить правительственный законопроект об отмене обязательной нормы провоза багажа, включенного в стоимость невозвратного авиабилета. Как сообщает РИА Новости, глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что закон нуждается в доработке, поскольку «будет вынуждать пассажиров приобретать билеты по более дорогому тарифу, выключающему „привычные“ условия провоза багажа и ручной клади, что может привести не к запланированному снижению стоимости авиаперевозок, а к фактическому удорожанию билетов для граждан». Независимый аналитик Дмитрий Адамидов полагает, что закон, принятый Госдумой, «полностью совпадает с тем, что хотят авиакомпании» «Они это пробивали, в итоге они этого и добились. Скорее всего, подрастут цены на билеты, хотя сегодня в стране и так нет платежеспособного спроса. На мой взгляд, мы становимся свидетелями очередного жлобства авиакомпаний: вроде бы человек покупает дешевый билет, но на него начинают накручивать всякие дополнительные платежи — за одно, за второе, за третье… В итоге получится уже дорогой билет», — пояснил «URA.RU» Адамидов. Он полагает, что законодательное ноу-хау придется не по душе потребителям и обернется имиджевыми потерями для перевозчиков. С Адамидовым не согласен генеральный директор консалтинговой фирмы «Инфомост» Борис Рыбак. «Это попытка узаконить существующую систему, когда авиакомпании могут продавать определенное количество билетов по низким ценам. На дешевые билеты есть запрос как со стороны правительства, так и со стороны общества. Если посмотреть на реализуемые в последние годы меры, то нетрудно убедиться, что большая их часть направлена именно на то, чтобы сделать билеты дешевыми. Для этого необходимо «срезать» множество сервисов — то есть оставить перевозку в чистом виде, без дополнительных «плюшек», — пояснил «URA.RU» Рыбак. По его словам, речь идет о вполне разумной мере: «Билеты не упадут в цене, им дешеветь уже некуда. Однако процент недорогих билетов, которые будут в продаже, заметно увеличится». Новый закон на руку региональным перевозчикам, утверждают специалисты Фото: Александр Ельчищев © URA.RU По мнению эксперта, закон крайне важен для лоукостеров и региональных перевозчиков — например, для «Уральских авиалиний» и «ЮТэйра». «Думаю, что сенаторам плохо объяснили суть закона, поэтому они выступили против. Если бы они все правильно поняли, то наверняка не стали бы выступать», — выразил уверенность собеседник агентства. По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, страсти по бесплатному багажу отражают столкновение двух тенденций в работе российских законодателей. «Первая — это удовлетворение интересов крупных хозяйственных корпораций. Их руководители имеют хорошие личные связи с депутатскими группами, личных друзей, которые готовы помочь. В итоге депутаты принимают законы из логики, что-то, что хорошо крупному бизнесу, то хорошо самой России. Вторая — это выяснение последствий законопроектов для неорганизованных групп избирателей, часто очень массовых, то есть почти для всех жителей страны. Но эти группы не имеют своего сформулированного и представленного интереса, и тем более институтов его продвижения. Поэтому его как бы и нет. Его можно вычленять, анализировать и дальше уже учитывать при законотворчестве. Это не всегда получается. Именно столкновение этих двух тенденций и произошло при принятии этого закона», — сказал «URA.RU» Солонников. Он полагает, что «это не политический демарш и не перераспределение зон влияния». «Это частный вопрос отношений между лоббистами коммерческих интересов, населением и законодателями между ними», — резюмировал политолог. Михаил Белый © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий