Самая большая в мире российская подлодка напугала европейцев. ВИДЕО

Атомный подводный ракетоносец «Дмитрий Донской», направлявшийся из Северодвинска через Балтийское море в Санкт-Петербург, вызвал переполох среди европейских СМИ и простых обывателей. Субмарина должна стать «подарком» зрителям на параде в честь Дня военно-морского флота, который отметят в Северной столице 30 июля.
Проход «Черного гигата» по акватории Балтики заставил «схватиться за головы» европейцев, которые стали свидетелями субмарины, написало немецкое издание Die Welt. Очевидцы сообщают, что парусники на фоне движущейся подлодки выглядели как малюсенькие игрушечные кораблики.
В комментариях и соцсетях пользователи отмечали, что зрелище действительно не для слабонервных, отмечает информагентство Nation News.
Атомная субмарина «Дмитрий Донской» является самым большим подводным судном в мире. Длина подлодки составляет 172 метра, а водоизмещение — тридцать тысяч тонн. «Дмитрий Донской» вооружен ядерными ракетами «Булава».