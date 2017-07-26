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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
13:43  26 июля 2017 1

Евросоюз может заблокировать антироссийские санкции США на своей территории

Интервью. Франц Клинцевич. Москва, клинцевич франц
Клинцевич уверен, что антироссийские санкции прежде всего затрагивают интересы ЕвропыФото: Антон Белицкий © URA.RU

Европа может заблокировать принятый палатой представителей Конгресса США законопроект об ужесточении односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

«Антироссийские санкции прежде всего затрагивают интересы Европы. Потому сейчас будут проводиться консультации с ЕС, после чего уже в Москве будут вырабатываться меры ответа Вашингтону», — заявил порталу «Экономика сегодня» Клинцевич, пояснив, что товарооборот с Европой у России сегодня существенно выше, чем с США, и принятием экономических мер в одностороннем порядке РФ рискует навредить сама себе.

Новый пакет санкций предусматривает «энергетические» ограничения, поэтому крупные европейские страны ответили на него бурным протестом, заявив, что это открытое вмешательство в торгово-экономические интересы ЕС и попытка навязать Вашингтоном собственный сжиженный природный газ взамен российскому.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза на не согласованные с Брюсселем санкции против РФ. Предлагается либо заблокировать действие санкций США на территории ЕС, либо ввести меры экономического воздействия на Вашингтон.

Наталья Володина
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