Евросоюз может заблокировать антироссийские санкции США на своей территории

13:43 26 июля 2017 1

Клинцевич уверен, что антироссийские санкции прежде всего затрагивают интересы Европы Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Европа может заблокировать принятый палатой представителей Конгресса США законопроект об ужесточении односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

«Антироссийские санкции прежде всего затрагивают интересы Европы. Потому сейчас будут проводиться консультации с ЕС, после чего уже в Москве будут вырабатываться меры ответа Вашингтону», — заявил порталу «Экономика сегодня» Клинцевич, пояснив, что товарооборот с Европой у России сегодня существенно выше, чем с США, и принятием экономических мер в одностороннем порядке РФ рискует навредить сама себе.

Новый пакет санкций предусматривает «энергетические» ограничения, поэтому крупные европейские страны ответили на него бурным протестом, заявив, что это открытое вмешательство в торгово-экономические интересы ЕС и попытка навязать Вашингтоном собственный сжиженный природный газ взамен российскому.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза на не согласованные с Брюсселем санкции против РФ. Предлагается либо заблокировать действие санкций США на территории ЕС, либо ввести меры экономического воздействия на Вашингтон.