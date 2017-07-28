Преступник с ножом набросился на покупателей супермаркета в Гамбурге. По словам очевидцев, злоумышленник кричал «Аллах Акбар».
Мужчина убил одного человека и нескольких ранил, уточняет агентство Nation News со ссылкой на городскую полицию. Инцидент произошел вечером в пятницу, 28 июля. В полиции отмечают, что нападавший уже задержан, сейчас с ним работают правоохранители.
В соцсетях жители Гамбурга и граждане Германии и ЕС сочувствуют пострадавшим и снова задаются вопросом о том, с чем связана очередная волна насилия в Европе.