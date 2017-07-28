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28 июля 2017
Главные новости Москвы
20:21  28 июля 2017 0

В Гамбурге мужчина напал на посетителей супермаркета с криками «Аллах Акбар»

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Нападающий был вооружен ножомФото: depositphotos.com © URA.RU

Преступник с ножом набросился на покупателей супермаркета в Гамбурге. По словам очевидцев, злоумышленник кричал «Аллах Акбар».

Мужчина убил одного человека и нескольких ранил, уточняет агентство Nation News со ссылкой на городскую полицию. Инцидент произошел вечером в пятницу, 28 июля. В полиции отмечают, что нападавший уже задержан, сейчас с ним работают правоохранители.

В соцсетях жители Гамбурга и граждане Германии и ЕС сочувствуют пострадавшим и снова задаются вопросом о том, с чем связана очередная волна насилия в Европе.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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