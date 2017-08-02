В центре Киева днем заметили абсолютно голую женщину. Она шла по проезжей части и ни на кого не обращала внимания.
«И это Киев, это Крещатик, возле ЦУМа, это барышня. Даже не знаю, что сказать», — написал на своей странице в Facebook очевидец Николай Голодняк.
Обнаженная дама сильно затруднила автомобильное движение в центре, сообщает «Страна.ua». «Водители сигналили и ругались, пытаясь вовремя затормозить или объехать», — отмечает издание.
Полицейские задержали женщину на Площади Победы. «Она оказалась психически больной и была доставлена в больницу», — отметили стражи порядка.
Ранее «URA.RU» рассказывало о жительнице Волгограда, которая гуляла в центре города в нижнем белье. Девушка вела себя вполне естественно и парировала замечания прохожих.