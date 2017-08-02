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02 августа 2017
Главные новости Москвы
22:32  02 августа 2017 0

Украинка гуляла голой по Крещатику. Водители сигналили в гневе. ФОТО

Обнаженная украинка в центре Киева оказалась пациенткой психиатрической клиникиФото: Wikipedia

В центре Киева днем заметили абсолютно голую женщину. Она шла по проезжей части и ни на кого не обращала внимания.

«И это Киев, это Крещатик, возле ЦУМа, это барышня. Даже не знаю, что сказать», — написал на своей странице в Facebook очевидец Николай Голодняк.

Обнаженная дама сильно затруднила автомобильное движение в центре, сообщает «Страна.ua». «Водители сигналили и ругались, пытаясь вовремя затормозить или объехать», — отмечает издание.

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Фото: Facebook Николая Голодняка

Полицейские задержали женщину на Площади Победы. «Она оказалась психически больной и была доставлена в больницу», — отметили стражи порядка.

Ранее «URA.RU» рассказывало о жительнице Волгограда, которая гуляла в центре города в нижнем белье. Девушка вела себя вполне естественно и парировала замечания прохожих.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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