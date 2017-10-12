У семьи погибшей в Доминикане челябинки нет денег для перевозки тела на родину

22:43 12 октября 2017 1

Погибшая сама помогала семье материально Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У семьи погибшей в Доминикане россиянки Натальи Бородиной нет денег для транспортировки тела на родину — в Челябинскую область. Об этом журналистам рассказала подруга сестры Анжелика.

«У Натальи в Челябинской области осталась родная сестра Юлия и мама, которой уже 80 лет. Ее сестра воспитывает своего сына, а также сына Натальи. Необходимых средств на транспортировку тела погибшей у них нет», — приводит РИА «Новости» слова собеседницы.

По ее словам, при жизни Нататья высылала из Канн деньги семье на содержание сына, но о своем месте работы не рассказывала.

О гибели уроженки Челябинской области стало известно 12 октября. Девушка высунулась из окна двигавшегося автомобиля и ударилась головой о дорожный знак.