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12 октября 2017
22:43  12 октября 2017 1

У семьи погибшей в Доминикане челябинки нет денег для перевозки тела на родину

Маврики МММ, образец 1994 год. Екатеринбург, маврики, ммм, финансовая пирамида, деньги, валюта
Погибшая сама помогала семье материальноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

У семьи погибшей в Доминикане россиянки Натальи Бородиной нет денег для транспортировки тела на родину — в Челябинскую область. Об этом журналистам рассказала подруга сестры Анжелика.

«У Натальи в Челябинской области осталась родная сестра Юлия и мама, которой уже 80 лет. Ее сестра воспитывает своего сына, а также сына Натальи. Необходимых средств на транспортировку тела погибшей у них нет», — приводит РИА «Новости» слова собеседницы.

По ее словам, при жизни Нататья высылала из Канн деньги семье на содержание сына, но о своем месте работы не рассказывала.

О гибели уроженки Челябинской области стало известно 12 октября. Девушка высунулась из окна двигавшегося автомобиля и ударилась головой о дорожный знак.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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