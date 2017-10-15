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15 октября 2017
16:58  15 октября 2017 0

«Пережила три клинических смерти». В Сети скорбят по девочке, погибшей после обрушения трапа самолета

Открытая лицензия от 25.08.2015. Траур, свечи, траур
Родные и близкие просят помолиться за упокой души малышкиФото: Ehsan Khakbaz H. /Flickr

Смерть полуторагодовалой девочки, которая вместе с бабушкой серьезно пострадала при обрушении трапа самолета «Уральских авиалиний» в Пулково в Петербурге, в социальных сетях подтвердила мать малышки.

«Простите что долго не писала, — написала Дарья. — Перенеся три клинические смерти, ее сердце остановилось». Мама малышки рассказала, что девочки не стало в 9.15 в субботу, 14 октября. 15 октября ей должно было исполниться полтора года.

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В Петербурге из-за обрушения трапа у самолета «Уральских авиалиний» пострадал ребенок

Трагедия произошла в Пулково 28 сентября. У самолета «Уральских авиалиний» обрушилась секция трапа, в результате чего женщина (как позже выяснилось, бабушка малышки) с маленьким ребенком упала с трехметровой высоты. Позже знакомые семьи рассказывали в соцсетях: приехавшие в больницу от Пулково врачи сказали, что шансов практически нет, но родные продолжали надеяться на улучшение. Мать девочки говорила, что медработники одобрили крестины для малышки, за нее молились родные и малознакомые люди, но чуда, увы, не произошло. Из-за травмы у девочки был серьезно поврежден мозг.

«Я каждый день просила помочь малышечке выкарабкаться… Теперь прошу у Господа чтобы оберегал нашу маленькую девочку», — пишет администратор группы помощи семье во «ВКонтакте». «Для всех нас эта семья стала родной и близкой, — признаются люди, следившие за историей девочки. — Каждый день мы верили в чудо. Каждый день с трепетом ждали новостей. Но… Это ужасное но! Ты будешь в наших сердцах вечно. Мы будем помнить тебя всегда, с детской улыбкой, с виноградинкой, с такими смешными хвостиками, милой и нежной девочкой. Спи спокойно».

Ранее Следственный комитет на транспорте по СЗФО сообщал, что проверит все трапы самолетов после трагедии. Нарушения уже выявили в Мурманске, Архангельске, Ярославле, Пскове и Сыктывкаре. По факту инцидента в Пулково еще до гибели девочки было возбуждено несколько уголовных дел. По статье «Халатность» проходили неустановленные должностные лица, в «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья» обвиняли руководство терминала. Начальника участка механических работ, на котором лежит ответственность за ремонт аварийного трапа, взяли под домашний арест.

Татьяна Трушина
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