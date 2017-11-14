Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил изменить федеральное законодательство, чтобы субъекты Федерации могли привлекать к ответственности подростков от 16 лет за употребление алкоголя. Об этом он сообщил главам правоохранительных органов на городском межведомственном совещании.
«Для повышения результативности наших действий необходимо внести изменения в федеральный закон в части наделения субъектов Федерации полномочиями по ограничению продажи алкогольной продукции, введению административной ответственности несовершеннолетних в этой сфере с 16 лет», — приводит Life.ru слова губернатора.
Поводом для заявления стала статистика: количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (в том числе несовершеннолетними), в 2017 году в Петербурге увеличилось на 6%. По итогам совещания была принята программа по снижению потребления алкоголя в культурной столице до 2020 года. Среди возможных инициатив рассматривается строительство вытрезвителя, уточняет «Экономика сегодня».