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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
10:51  14 ноября 2017 0

В Питере не пить. Полтавченко призвал наказывать пьяных подростков

Крафтовое пиво в пивном баре JAWS SPOT. Екатеринбург, разливное пиво, пивной бар, пивные краны
Поводом стала статистика правонарушенийФото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил изменить федеральное законодательство, чтобы субъекты Федерации могли привлекать к ответственности подростков от 16 лет за употребление алкоголя. Об этом он сообщил главам правоохранительных органов на городском межведомственном совещании.

«Для повышения результативности наших действий необходимо внести изменения в федеральный закон в части наделения субъектов Федерации полномочиями по ограничению продажи алкогольной продукции, введению административной ответственности несовершеннолетних в этой сфере с 16 лет», — приводит Life.ru слова губернатора.

Поводом для заявления стала статистика: количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (в том числе несовершеннолетними), в 2017 году в Петербурге увеличилось на 6%. По итогам совещания была принята программа по снижению потребления алкоголя в культурной столице до 2020 года. Среди возможных инициатив рассматривается строительство вытрезвителя, уточняет «Экономика сегодня».

Семен Гринберг
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