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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:52  14 ноября 2017 1

«Не хочу быть, как Поклонская». Говорухин прокомментировал жалобу в полицию на пародию Панина

Закрытый показ
Говорухин не видел скандального роликаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Кинорежиссёр и народный артист России Станислав Говорухин прокомментировал заявление, поданное Натальей Поклонской в полицию после пародии Алексея Панина на фильм «Матильда». По его мнению, художник имеет право на выражение своего видения, но и женщина могла счесть себя оскорбленной.

Говорухин рассказал, что не смотрел эту пародию на канале YouTube «Хайповости», который ведет Панин. «Не хочу быть как Поклонская, которая запрещала этот фильм, не видев его. Всё это может вызывать негативные реакции, но судить можно, когда посмотрел, прочитал и так далее. Если она видела эту пародию, надо полагать, что действительно оскорбилась. Она же человек нормальный», — цитирует депутата Госдумы Life.ru.

Кинорежиссёр отметил, что как пародии, так и сами фильмы действительно могут оскорбить чувства, в том числе верующих. И, по мнению Говорухина, люди не должны так остро реагировать на экранизации, ведь каждый имеет право выражать свою точку зрения, передает издание.

Ранее Поклонская подала заявление в полицию на Панина из-за оскорбления чувств верующих. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

Ксения Томашова
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