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21 ноября 2017
Главные новости 
12:47  21 ноября 2017 0

Госдума ждет объяснений от челябинских властей о выбросе рутения

Заседание Генерального совета Единой России. Москва, бурматов владимир
Владимир Бурматов: «Ждем сообщений Росприроднадзора, Ростехнадзора и властей области»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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Председатель комитета по экологии Госдумы РФ Владимир Бурматов прокомментировал сообщение о том, что на Южном Урале был зарегистрирован выброс рутения с превышением почти в тысячу раз суточных норм. «Госдума не имеет прямых рычагов воздействия на ситуацию, — заявил „URA.RU“ Владимир Бурматов. — Но мы (и я сам) мониторим повестку».

По словам Бурматова, следует дождаться официальных сообщений от профильного вице-губернатора (за экологию в Челябинской области теперь отвечает Сергей Сушков) и министерства экологии. «У них есть возможность провести экспертизу», — пояснил «URA.RU» Бурматов. Комментируя сообщение Росгидромета, опубликовавшего на своем сайте бюллетень о радиационной обстановке и подтвердившего превышение рутения в регионе, депутат заметил, что еще следует дождаться сообщений Росприроднадзора и Ростехнадзора. «Надо еще оценить степень воздействия этого количества рутения на окружающую среду и организм человека, — заявил Бурматов. — Ростехнадзор проверяет объекты атомной отрасли, Росприроднадзор должен проверить обстановку в Аргаяшском районе».

В октябре европейские ученые заявили, что в сентябре в России произошел выброс рутения, источником стал ядерный объект на Южном Урале. Позже появилась версия, что эпицентр выброса радиоактивных веществ, вероятнее всего, находился в окрестностях Перми.

Власти Челябинской области заявили, что не получили от Росгидромета сообщений об опасности для региона. На ПО «Маяк» обещают дать официальный комментарий в самое ближайшее время.

Альбина Золотухина
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