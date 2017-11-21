Председатель комитета по экологии Госдумы РФ Владимир Бурматов прокомментировал сообщение о том, что на Южном Урале был зарегистрирован выброс рутения с превышением почти в тысячу раз суточных норм. «Госдума не имеет прямых рычагов воздействия на ситуацию, — заявил „URA.RU“ Владимир Бурматов. — Но мы (и я сам) мониторим повестку».
По словам Бурматова, следует дождаться официальных сообщений от профильного вице-губернатора (за экологию в Челябинской области теперь отвечает Сергей Сушков) и министерства экологии. «У них есть возможность провести экспертизу», — пояснил «URA.RU» Бурматов. Комментируя сообщение Росгидромета, опубликовавшего на своем сайте бюллетень о радиационной обстановке и подтвердившего превышение рутения в регионе, депутат заметил, что еще следует дождаться сообщений Росприроднадзора и Ростехнадзора. «Надо еще оценить степень воздействия этого количества рутения на окружающую среду и организм человека, — заявил Бурматов. — Ростехнадзор проверяет объекты атомной отрасли, Росприроднадзор должен проверить обстановку в Аргаяшском районе».
В октябре европейские ученые заявили, что в сентябре в России произошел выброс рутения, источником стал ядерный объект на Южном Урале. Позже появилась версия, что эпицентр выброса радиоактивных веществ, вероятнее всего, находился в окрестностях Перми.
Власти Челябинской области заявили, что не получили от Росгидромета сообщений об опасности для региона. На ПО «Маяк» обещают дать официальный комментарий в самое ближайшее время.