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21 ноября 2017
17:20  21 ноября 2017 0

Сотрудница колонии попыталась зарубить священника мечом

Продукты и товары. Ханты-Мансийск., меч, рукоять
Почему сибирячка взялась за меч при виде священников — загадкаФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Новосибирской области 26-летняя сотрудница исправительной колонии № 13 напала с мечом на священнослужителя. Она не менее трех раз попыталась ударить представителя церкви, но не смогла довести дело до конца, так как ее скрутили коллеги из ИК и группа захвата.

Инцидент случился еще 15 ноября, пишет «Федеральное агентство новостей». В колонии находилась группа священников. Злоумышленница знала о них и принесла в учреждение холодное оружие. Правда, почему женщина взялась за меч при виде священников — пока загадка.

Против нападавшей заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сибирячку заключили под стражу, сообщает РАПСИ. Правоохранители ведут расследование.

Есть версия, что женщина была работником по договору найма и в последнее время находилась в декрете по уходу за ребенком, пишет «Лента.ру», ссылаясь на источники.

Виктор Дорофеев
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