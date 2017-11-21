Сотрудница колонии попыталась зарубить священника мечом

17:20 21 ноября 2017 0

Почему сибирячка взялась за меч при виде священников — загадка Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Новосибирской области 26-летняя сотрудница исправительной колонии № 13 напала с мечом на священнослужителя. Она не менее трех раз попыталась ударить представителя церкви, но не смогла довести дело до конца, так как ее скрутили коллеги из ИК и группа захвата.

Инцидент случился еще 15 ноября, пишет «Федеральное агентство новостей». В колонии находилась группа священников. Злоумышленница знала о них и принесла в учреждение холодное оружие. Правда, почему женщина взялась за меч при виде священников — пока загадка.

Против нападавшей заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сибирячку заключили под стражу, сообщает РАПСИ. Правоохранители ведут расследование.

Есть версия, что женщина была работником по договору найма и в последнее время находилась в декрете по уходу за ребенком, пишет «Лента.ру», ссылаясь на источники.