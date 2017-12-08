Свердловская область попала в топ-10 регионов России с наибольшей туристической привлекательностью. Список подготовил центр «Рейтинг» вместе с журналом «Отдых в России», рассказали «URA.RU» в департаменте информполитики Свердловской области.
Авторы рейтинга оценивали регионы по развитию гостиничного бизнеса, популярности среди российских и иностранных туристов, доле занятых в туризме, уникальным объектам. Свердловская область в итоге с 83,5 балла заняла десятое место в рейтинге. В пятерку лидеров рейтинга вошли: Краснодарский край (98,3 балла), Москва (96,8 балла), Московская область (95,5 балла), Крым (95,2 балла), Санкт-Петербург (94,5 балла).
«Для нас огромная честь занять такую высокую позицию национального рейтинга. Уверена, что наша победа связана с развитием делового туризма и проведением крупных международных мероприятий и, в первую очередь, ИННОПРОМа, увеличения количества и качества ярких туристических событий, а также активного продвижения наших предложений», — сказал директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.
В топ-20 попали еще два уральских региона: Пермский край (76.5 балла и 16-е место) и Челябинская область (75,9 балла и 17-е место).
«По прогнозам экспертов, чемпионат мира по футболу даст хороший толчок всей отрасли: через год-два можно будет наблюдать увеличение турпотока в Россию и в города-организаторы», — отметили в департаменте информполитики губернатора.