21:09 08 декабря 2017 0

Судьба вице-премьера в руках президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Савеловский суд Москвы отказался от рассмотрения искового заявления депутата Госдумы Валерия Рашкина к вице-премьеру Виталию Мутко. Народный избранник пытался добиться отставки высокопоставленного чиновника, а также его публичных извинений после отстранении российской сборной от зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.

В суде заявили, что вопрос об отставке Мутко нельзя решать в порядке гражданского судопроизводства, так как он находится в компетенции главы государства, пишет meduza.io. Напомним, что на этой неделе МОК запретил сборной России принимать участие в грядущей зимней Олимпиаде из-за допингового скандала.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в молодости Мутко мог поменять собственное имя. Сотрудница учебного заведения, где обучался будущий чиновник, заявила, что его ранее звали Виктором.