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08 декабря 2017
21:09  08 декабря 2017 0

Суд не стал рассматривать иск депутата Госдумы Рашкина к Мутко

XV (15) съезд ЕР. Второй день. Москва, мутко виталий, съезд ер, единая россия
Судьба вице-премьера в руках президентаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Савеловский суд Москвы отказался от рассмотрения искового заявления депутата Госдумы Валерия Рашкина к вице-премьеру Виталию Мутко. Народный избранник пытался добиться отставки высокопоставленного чиновника, а также его публичных извинений после отстранении российской сборной от зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.

В суде заявили, что вопрос об отставке Мутко нельзя решать в порядке гражданского судопроизводства, так как он находится в компетенции главы государства, пишет meduza.io. Напомним, что на этой неделе МОК запретил сборной России принимать участие в грядущей зимней Олимпиаде из-за допингового скандала.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в молодости Мутко мог поменять собственное имя. Сотрудница учебного заведения, где обучался будущий чиновник, заявила, что его ранее звали Виктором.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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