22:56 08 декабря 2017 0

Спортсмены гордятся выступлениями за свою страну Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Государственная дума РФ считает, что решение исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) нарушает права российских спортсменов, и что комитет нарушил собственный принцип недопустимости какой-либо дискриминации. Такое заявление было сделано в нижней палате парламента.

«Депутаты Госдумы считают принятое МОК решение необоснованным, нарушающим права российских спортсменов, а также не отражающим реального положения дел в сфере противодействия использования допинга в российском спорте», — приводит сообщение «Федеральное агентство новостей». Депутаты добавили, что все атлеты гордятся тем, что представляют свою страну, а невозможность выступить под национальным флагом унижает их.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов оставили без помощи. МОК закрыл доступ на зимние Игры всему вспомогательному персоналу, который работал в составе российской делегации в Сочи. В России в связи с решением международного ведомства и вовсе предложили провести собственную Олимпиаду. Это коснется тех, кто не захочет выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом по собственной инициативе