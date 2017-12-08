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08 декабря 2017
22:56  08 декабря 2017 0

Госдума приняла заявление об отказе МОК пустить россиян на Олимпиаду

Встреча олимпийцев в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, чепиков сергей, букеты, рапопорт леонид, цветы, перова ксения
Спортсмены гордятся выступлениями за свою странуФото: Александр Мамаев © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Государственная дума РФ считает, что решение исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) нарушает права российских спортсменов, и что комитет нарушил собственный принцип недопустимости какой-либо дискриминации. Такое заявление было сделано в нижней палате парламента.

«Депутаты Госдумы считают принятое МОК решение необоснованным, нарушающим права российских спортсменов, а также не отражающим реального положения дел в сфере противодействия использования допинга в российском спорте», — приводит сообщение «Федеральное агентство новостей». Депутаты добавили, что все атлеты гордятся тем, что представляют свою страну, а невозможность выступить под национальным флагом унижает их.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов оставили без помощи. МОК закрыл доступ на зимние Игры всему вспомогательному персоналу, который работал в составе российской делегации в Сочи. В России в связи с решением международного ведомства и вовсе предложили провести собственную Олимпиаду. Это коснется тех, кто не захочет выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом по собственной инициативе

Ксения Томашова
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