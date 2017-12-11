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11 декабря 2017
18:27  11 декабря 2017 0

В «Ленкоме» простились с Леонидом Броневым музыкой из легендарного фильма

Прощание с Дмитрием Хворостовским. Москва, прощание, гроб, роб, похороны
Сцена была завалена цветамиФото: Антон Белицкий © URA.RU

В московском театре «Ленком» прошли гражданская панихида и прощание с актером Леонидом Броневым. Дань памяти артисту пришли отдать сотни поклонников.

Траурное мероприятие началось с музыки Микаэла Таривердиева к фильму «Семнадцать мгновений весны», пишет RT. На сцене театра поставили открытый гроб, украшенный красными гвоздиками и венками.

Проститься с известным артистом пришли руководитель «Ленкома» Марк Варшавер, художественный руководитель театра Марк Захаров и многие другие. После панихиды актера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Актер театра и кино Леонид Броневой скончался в минувшую субботу, 9 декабря, в возрасте 88 лет. Как писало «URA.RU» актер попал в реанимационное отделение больницы за месяц до смерти. Ранее он пережил обширный инфаркт, после чего медики в Киеве сделали ему операцию на сердце, однако позже потребовалась еще одна операция, но врачи за нее не взялись, так как у артиста было слабое здоровье.

Среди ярких и запоминающихся киноролей Леонида Броневого — Мюллер из «Семнадцати мгновений весны», Велюров из «Покровских ворот», доктор из «Формулы любви» и герцог из «Того самого Мюнхгаузена», пишет «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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