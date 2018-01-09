20:45 09 января 2018 1

Михаил Круг посвятил матери много песен ФОТО: Фонд Творческого Наследия Михаила Круга, VK

Мать известного шансонье Михаила Круга Зоя Воробьева скончалась утром 9 января в Твери. 81-летняя женщина не пережила инфаркта, сообщает группа «Фонд Творческого Наследия Михаила Круга» во «ВКонтакте».

У пожилой женщины случился инфаркт несколько дней назад, ее срочно отвезли в больницу. Однако спасти Зою Петровну не удалось. Дочь Воробьевой, сестра Михаила Круга, Ольга Медведева рассказала «Комсомольской правде», что сердце матери останавливалось трижды. В третий раз его запустить не удалось. Мать Круга было решено похоронить рядом с сыном.

Михаил Круг погиб летом 2002 года в своем доме от рук неизвестных, ворвавшихся ночью в дом. В тот момент там, помимо певца, находилось еще четыре человека — его жена, теща и дети. Теща Михаила Круга получила огнестрельное ранение, но осталась жива, а сам шансонье умер в реанимации. Исполнитель шансона посвятил матери много песен, например, «Здравствуй, мама!» и «Письмо маме», напоминает Life.ru.