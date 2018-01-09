{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,05
Динамика за 2 недели
Евро 68,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 января 2018
09 января 2018
20:45  09 января 2018 1

В Твери умерла мать Михаила Круга. «Трижды останавливалось сердце»

Михаил Круг посвятил матери много песенФОТО: Фонд Творческого Наследия Михаила Круга, VK

Мать известного шансонье Михаила Круга Зоя Воробьева скончалась утром 9 января в Твери. 81-летняя женщина не пережила инфаркта, сообщает группа «Фонд Творческого Наследия Михаила Круга» во «ВКонтакте».

У пожилой женщины случился инфаркт несколько дней назад, ее срочно отвезли в больницу. Однако спасти Зою Петровну не удалось. Дочь Воробьевой, сестра Михаила Круга, Ольга Медведева рассказала «Комсомольской правде», что сердце матери останавливалось трижды. В третий раз его запустить не удалось. Мать Круга было решено похоронить рядом с сыном.

Михаил Круг погиб летом 2002 года в своем доме от рук неизвестных, ворвавшихся ночью в дом. В тот момент там, помимо певца, находилось еще четыре человека — его жена, теща и дети. Теща Михаила Круга получила огнестрельное ранение, но осталась жива, а сам шансонье умер в реанимации. Исполнитель шансона посвятил матери много песен, например, «Здравствуй, мама!» и «Письмо маме», напоминает Life.ru.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров