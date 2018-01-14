{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 января 2018
Главные новости Москвы
13:31  14 января 2018 0

Потерявшая сына актриса Яна Троянова планирует усыновить ребенка

Яна Троянова. Пресс-показ нового сериала ТНТ «Ольга». Екатеринбург, троянова яна
На шоу «Человек-невидимка» Яна Троянова поделилась планами на будущееФото: Александр Мамаев © URA.RU

В эфире шоу «Человек-невидимка» на телеканале ТВ3 актриса Яна Троянова рассказала о своей непростой жизни и поделилась планами на будущее. В частности, Троянова планирует усыновить ребенка.

Актриса рассказала, что ее первое замужество было тяжелым и безрадостным. Троянова вышла замуж, потому что забеременела в 17 лет и побоялась остаться одна в такой ситуации. «Этот род, в который я загремела по замужеству, любой женщине не дай бог пережить. Это были насилие и уничтожение меня», — добавила она.

Троянова призналась, что семья мужа оказала пагубное влияние и на ее сына. Мальчик связался с плохой компанией и в итоге ушел из жизни. «Он не справился, я понимаю, почему он это сделал. Вот эти гены, они не давали покоя ему, они парня несли вниз, он летел с такой скоростью», — рассказала Троянова.

После смерти сына актриса испытала тяжелейший стресс и даже начала пить. Справиться с бедой Трояновой помог режиссер Василий Сигарев, в браке с которым актриса состоит с 2003 года. Теперь она вновь задумалась о материнстве и хочет взять ребенка из детского дома. «Любить хочется и любовью делиться», — пояснила Троянова.

Екатерина Бойбородина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров