Потерявшая сына актриса Яна Троянова планирует усыновить ребенка

В эфире шоу «Человек-невидимка» на телеканале ТВ3 актриса Яна Троянова рассказала о своей непростой жизни и поделилась планами на будущее. В частности, Троянова планирует усыновить ребенка.
Актриса рассказала, что ее первое замужество было тяжелым и безрадостным. Троянова вышла замуж, потому что забеременела в 17 лет и побоялась остаться одна в такой ситуации. «Этот род, в который я загремела по замужеству, любой женщине не дай бог пережить. Это были насилие и уничтожение меня», — добавила она.
Троянова призналась, что семья мужа оказала пагубное влияние и на ее сына. Мальчик связался с плохой компанией и в итоге ушел из жизни. «Он не справился, я понимаю, почему он это сделал. Вот эти гены, они не давали покоя ему, они парня несли вниз, он летел с такой скоростью», — рассказала Троянова.
После смерти сына актриса испытала тяжелейший стресс и даже начала пить. Справиться с бедой Трояновой помог режиссер Василий Сигарев, в браке с которым актриса состоит с 2003 года. Теперь она вновь задумалась о материнстве и хочет взять ребенка из детского дома. «Любить хочется и любовью делиться», — пояснила Троянова.