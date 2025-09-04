Премьер Лаоса первый раз в жизни прилетел в Россию

Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон впервые за 38 лет приехал в Россию. Об этом глава Лаоса заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Для меня большая честь вновь посетить Россию спустя почти 38 лет», — сказал Сипхандон. Он также отметил, что раньше получал образование в Советском Союзе.
В ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних отношений. Сонсай Сипхандон обратил внимание на исторические связи между странами и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества в экономической и образовательной сферах.
ВЭФ проходит во Владивостоке с 2 по 6 сентября. На мероприятии присутствуют делегации из более чем 70 стран, обсуждаются вопросы регионального развития и международного партнерства. Главной темой форума стало развитие международного сотрудничества на Дальнем Востоке. Лаос традиционно считается одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.