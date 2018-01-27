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27 января 2018
09:08  27 января 2018 0

Экс-глава Пентагона призвал разработать план на случай войны с Россией

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Военный также опасается вторжения России в ПрибалтикуФото: depositphotos.com © URA.RU

США необходимо разработать план действий на случай войны с Россией. Об этом на экономическом форуме в Давосе заявил бывший министр обороны Соединенных Штатов Эштон Картер.

Он считает, что впервые за 25 лет после падения Берлинской стены РФ представляет реальную угрозу и, чтобы быть готовыми к конфликту, НАТО и США необходим план действий, передает агентство Nation News.

Картер отметил, что несколько лет назад Россия не рассматривалась в качестве противника, но ситуация изменилась. Также, по его мнению, есть риск вторжения российских военных в прибалтийские государства.

Семен Гринберг
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