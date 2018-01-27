Экс-глава Пентагона призвал разработать план на случай войны с Россией

Военный также опасается вторжения России в Прибалтику
США необходимо разработать план действий на случай войны с Россией. Об этом на экономическом форуме в Давосе заявил бывший министр обороны Соединенных Штатов Эштон Картер.
Он считает, что впервые за 25 лет после падения Берлинской стены РФ представляет реальную угрозу и, чтобы быть готовыми к конфликту, НАТО и США необходим план действий, передает агентство Nation News.
Картер отметил, что несколько лет назад Россия не рассматривалась в качестве противника, но ситуация изменилась. Также, по его мнению, есть риск вторжения российских военных в прибалтийские государства.