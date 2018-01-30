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30 января 2018
29 января 2018
04:41  30 января 2018 0

Над Россией взойдет огромная кровавая Луна

Первая экскурсия на Белую Башню после консервации. Екатеринбург, луна, ночь
Луна багрово-красного цвета появится на небосводе вечером 31 январяФото: Александр Мамаев © URA.RU

В последние два дня января россияне смогут наблюдать суперлуние и полное лунное затмение. Во вторник и среду, 30 и 31 января, явления можно будет наблюдать во всех регионах России, за исключением западных и юго-западных.

Как ожидают астрономы, Луна максимально приблизится к Земле, вследствие чего размер диска увеличится на 8% по сравнению с обычным размером. Кроме того, вечером 31 января Луна начнет выходить из тени Земли. В результате диск приобретет не привычную серебристо белую расцветку, а багровую. В течение часа кровавая суперлуна будет бледнеть, пока не приобретет обычный оттенок.

Отметим, несмотря на то, что Луна ежемесечно входит в перигей (точку минимального удаления от Земли), совпадения данного явления с полнолуниями достаточно редки. Астрономы обычно считают явление суперлунием, если между перигеем Луны и полнолунием разница составляет не более трех суток. Что касается 31 января, то этот промежуток минимален, передает РИА «Новости».

Евгений Александров
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