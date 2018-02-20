Ксюша Бородина присоединилась к команде Путина

Телеведущая Ксения Бородина вступила в движение Putin Team. Свой новый статус девушка анонсировала на своей страничке в Instagram.
«Я рада стать частью команды Putin Team. Я очень горжусь своим мужем и всегда поддерживаю его во всех начинаниях. Мы вдвоем — уже целая команда, а теперь мы — часть одной большой и сильной Putin Team, которая помогает всем совершать добрые поступки», — написала телеведущая.
Супруг Бородиной, предприниматель Курбан Омаров, поддержал движение Putin Team. Среди уральских звезд к команде Путина, в частности, присоединилась звезда шоу «Уральские пельмени» Юля Михалкова. В рамках социальной деятельности под эгидой команды ПутинаМихалкова провела мастер-класс по русской речи для студентов Верхней Пышмы.