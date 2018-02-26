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26 февраля 2018
14:11  26 февраля 2018 27

Стало известно, кто владеет скандальным совхозом Грудинина

Визит Павла Грудинина в УрО РАН. Екатеринбург, грудинин павел
«Незнакомый» кандидату акционер оказался его приятелемФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Журналистам удалось выяснить, кто контролирует пятую часть возглавляемого кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым совхоза имени Ленина. Оказалось, что с этой компанией тесно связан сам Грудинин и его семья.

Согласно официальной информации, 20% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина» принадлежит некоей ООО «Универсальная копания», принадлежащей в свою очередь МКК «Бонтро ЛТД», зарегистрированной в Белизе. Кто является конечным владельцем, по заявлениям Павла Грудинина, он не знает.

По данным Life.ru, с апреля 2007 года совладельцем «Универсальной компании» является бизнесмен Сергей Хмельницкий. Это давний друг и деловой партнер Грудинина. К примеру, в том же 2007 году их жены даже организовали совместный бизнес — открыли салон красоты в совхозе.

Ранее кандидат в президенты заявлял, что он намерен бороться с офшорами и выводом российских капиталов за рубеж. При этом стало известно, что семья Павла Грудинина владеет недвижимостью в Латвии, а его сын и жена уже получили вид на жительство в этой стране напоминает «Русская планета». При этом на пресс-конференциях кандидата все вопросы проходят строгий контроль, а если тема не нравится ему или представителям КПРФ, то они просто не отвечают на них, отмечает Newinfirm.com.

Виктор Жуков
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