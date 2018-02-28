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28 февраля 2018
16:04  28 февраля 2018 2

ВТБ снизил ставки по автокредитованию

Старт работы сервиса каршеринга
В рамках программы «Автопривилегия» можно оформить заем от 10,1%Фото: Анна Майорова © URA.RU

Банк ВТБ снизил ставки на кредиты для покупки автомобилей в среднем на 2 процентных пункта. Теперь в рамках стандартных программ заем можно оформить по ставкам от 12,9% годовых, а в рамках программы «Автопривилегия» — от 10,1%. Снижение ставок распространяется на кредитование новых автомобилей.

При выборе дополнительной опции по страхованию жизни для клиентов предусмотрен дисконт от 2 до 4 п. п. в зависимости от программы и первоначального взноса. При оформлении карты ВТБ «Автолюбитель» снижение ставки составит 0,8 п. п. Первоначальный взнос по программам составляет от 20% стоимости автомобиля. Срок кредита — от 1 года до 7 лет.

По итогам 2017 г. объем автокредитования ВТБ превысил 71,6 млрд рублей, увеличившись на 50% по сравнению с 2016 г. Портфель банка в данном сегменте за год вырос на 17% и достиг рекордного показателя — 100,3 млрд рублей.

Основной объем сделок в 2017 г. пришелся на кредитование новых автомобилей: их доля в общей выдаче превысила 84%. Почти в три раза по сравнению с 2016 г. выросла доля кредитов на подержанные автомобили, достигнув 16%.

Более 80% продаж новых автомобилей были совершены с привлечением различных типов государственных субсидий. Всего по госпрограмме к концу года банк выдал более 41 млрд рублей. При этом в рамках дополнительных программ «Первый» и «Семейный автомобиль» — 13 тыс. кредитов на сумму более 6,3 млрд рублей.

Семен Гринберг
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