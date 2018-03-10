05:11 10 марта 2018 1

Джейсон Деруло исполнит песню на открытии ЧМ в «Лужниках» Фото: Джейсон Деруло / Instagram

Официальный партнер чемпионата мира по футболу в 2018 году — компания Coca-Cola — представила песню Colors, посвященную предстоящему турниру, который пройдет в России этим летом.

Гимн мундиаля исполнил 28-летний американский певец Джейсон Деруло. Аудиозапись была опубликована на его Youtube-канале и всего за пару дней собрала больше 250 тысяч просмотров. Артист, как пишет Life, исполнит песню на московском стадионе «Лужники» на открытии турнира 14 июня перед матчем Россия — Саудовская Аравия.