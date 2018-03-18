20:07 18 марта 2018 0

Ушел из жизни выдающийся российский медиаменеджер Фото: аккаунт Facebook Дмитрия Солодовникова

В Москве на 34-м году жизни скончался руководитель федеральной пресс-службы компании МТС Дмитрий Солодовников. Об этом сообщили источники «URA.RU».

На момент подготовки новости пресс-служба МТС была недоступна для комментариев. Однако директор по связям с общественностью МТС Елена Кохановская в связи с происшедшим предупредила, что намеченная на 19 марта масштабная пресс-конференция по итогам 2017 года отменена. «Друзья и коллеги, сегодня не стало нашего Димы Солодовникова. Нашего светлого Димки», — написала она в Facebook.

Коллеги и знакомые Солодовникова также выражают свои соболезнования в соцсетях. «Не стало одного из лучших пресс-секретарей отрасли. Представителя МТС Дмитрия Солодовникова. Коллектив БП выражает искренние соболезнования всем, кто знал Диму», — пишет телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».