Стала известна причина массового отравления таллием на авиазаводе в Таганроге

На Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева (ТАНТК) заявили, что отравление сотрудников высокотоксичным ядом таллием стало следствием бытового конфликта. Представители завода подчеркнули, что в производственном процессе это вещество не используется.
«Чрезвычайное событие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт. Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление», — рассказали в пресс-службе ТАНТК. Все помещения, где работали пострадавшие от воздействия яда, проверены специалистами Роспотребнадзора. «Всем пострадавшим сотрудникам предприятие выплачивает пособие по больничным листам в размере 100% среднего заработка», — отметили в ТАНТК, добавив, что только на приобретение необходимых лекарств каждому сотруднику выплачивают компенсации от 20 до 50 тысяч рублей.
Напомним, ранее в крови у более чем двух десятков сотрудников таганрогского авиазавода обнаружили соли таллия, когда люди поступили в больницы с жалобами на недомогание. Сейчас все обратившиеся за медпомощью выписаны из медучреждений. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).