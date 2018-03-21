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21 марта 2018
Главные новости Москвы
10:57  21 марта 2018 0

Стала известна причина массового отравления таллием на авиазаводе в Таганроге

На заводе рассказали, что не используют таллий в производственном процессеФото: ТАНТК им. Бериева

На Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева (ТАНТК) заявили, что отравление сотрудников высокотоксичным ядом таллием стало следствием бытового конфликта. Представители завода подчеркнули, что в производственном процессе это вещество не используется.

«Чрезвычайное событие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт. Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление», — рассказали в пресс-службе ТАНТК. Все помещения, где работали пострадавшие от воздействия яда, проверены специалистами Роспотребнадзора. «Всем пострадавшим сотрудникам предприятие выплачивает пособие по больничным листам в размере 100% среднего заработка», — отметили в ТАНТК, добавив, что только на приобретение необходимых лекарств каждому сотруднику выплачивают компенсации от 20 до 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее в крови у более чем двух десятков сотрудников таганрогского авиазавода обнаружили соли таллия, когда люди поступили в больницы с жалобами на недомогание. Сейчас все обратившиеся за медпомощью выписаны из медучреждений. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Дарья Корчак
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