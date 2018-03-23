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23 марта 2018
Главные новости Москвы
17:02  23 марта 2018 0

«Голос» предоставил Европарламенту фейки в качестве доказательств нарушений на выборах президента РФ

Подсчет голосов. Выборы. Салехард, подсчет голосов, бюлетени, бюллетени, итоги голосования
Часть нарушений, попавших в систему «Голос», оказалась фальшивкойФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Общественное движение «Голос», занимающееся мониторингом нарушений на выборах президента РФ, предоставило комиссии Европарламента фейковые данные о вбросах на российских избирательных участках. На работе с заведомо ложной информацией общественников поймал один из рядовых избирателей.

По данным сайта «Голос», предоставленным комиссии Европарламента, за время выборов было зафиксировано 3 200 нарушений. На деле выяснилось, что далеко не всех из них — реальные. Один из пользователей решил выяснить, как организация проверяет поступающие обращения. От имени жительницы Кемеровской области он разместил два одинаковых сообщения (с интервалом в 30 минут), в которых утверждалось, что за сына сибирячки уже проголосовал кто-то другой. Сообщение в течение дня попало в статистику «Голоса», а позже было подхвачено рядом СМИ. Позже выяснилось, что аноним в своем эксперименте использовал реальную жалобу жительницы деревни Береговая от 2012 года, но слегка подкорректировал текст.

«Можно понять, почему „Голос“ не ведет премодерацию сообщений: не хватает ни людей, ни времени. Но разоблаченный-то фейк можно удалить? А то ведь что получается: достоверно известно, что на „Карте нарушений“ есть фальшивки. И как прикажете быть пользователям?», — отмечает портал telegra.ph.

Делегация Европарламента провела встречу с представителями «Голоса» в четверг, 22 марта. В ходе мероприятия европейская сторона заявила, что существенный отрыв Владимира Путина от других кандидатов «вызывает вопросы». Эксперты из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), считают, что на выборах отсутствовала «подлинная конкуренция», пространство для вовлечения в избирательную кампанию было ограничено, а права на объединения и собрания были ущемлены, пишет Deutsche Welle.

Сергей Макеев
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