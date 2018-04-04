{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,54
Динамика за 2 недели
Евро 70,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 апреля 2018
03 апреля 2018
07:03  04 апреля 2018 0

Путин и Эрдоган общались полтора часа

Главы двух государств представили друг другу свои делегацииФОТО: kremlin.ru

Глава России Владимир Путин провел полуторачасовые переговоры со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках визита в Турцию.

Перед этим на площади перед президентским дворцом в Анкаре состоялась торжественная церемония встречи глав государств. Отмечается, что был выстроен почетный караул, прозвучали гимны двух стран, а потом Путин и Эрдоган представили друг другу свои делегации, пишут Nation News.

Российский лидер и глава Турции в режиме видеоконференции дали старт строительству АЭС «Аккую». После церемонии, на которую лидеры двух стран пришли под русскую народную песню «Калинка-малинка», которую исполнил турецкий оркестр, проследовали во дворец, где состоялись двусторонние переговоры.

Напомним, во время протокольного фото на встрече с Владимиром Путины в Анкаре турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на несправедливость в распределении красивых девушек. Рядом с главой РФ их стояло сразу три, а возле президента Турции оказались одни мужчины. Поэтому он попросил произвести замену.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров