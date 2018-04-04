Путин и Эрдоган общались полтора часа

07:03 04 апреля 2018 0

Главы двух государств представили друг другу свои делегации ФОТО: kremlin.ru

Глава России Владимир Путин провел полуторачасовые переговоры со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках визита в Турцию.

Перед этим на площади перед президентским дворцом в Анкаре состоялась торжественная церемония встречи глав государств. Отмечается, что был выстроен почетный караул, прозвучали гимны двух стран, а потом Путин и Эрдоган представили друг другу свои делегации, пишут Nation News.

Российский лидер и глава Турции в режиме видеоконференции дали старт строительству АЭС «Аккую». После церемонии, на которую лидеры двух стран пришли под русскую народную песню «Калинка-малинка», которую исполнил турецкий оркестр, проследовали во дворец, где состоялись двусторонние переговоры.

Напомним, во время протокольного фото на встрече с Владимиром Путины в Анкаре турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на несправедливость в распределении красивых девушек. Рядом с главой РФ их стояло сразу три, а возле президента Турции оказались одни мужчины. Поэтому он попросил произвести замену.