21:27 03 апреля 2018 1

Президента Турции на встрече обделили прекрасным Фото: depositphotos.com © URA.RU

Во время протокольного фото на встрече с Владимиром Путиным в Анкаре глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на несправедливость в распределении девушек. Рядом с президентом РФ их было три, а главе Турции достались лишь юноши. Поэтому он попросил произвести замену.

Для восстановления справедливости Эрдоган попросил одну из девушек перейти на его сторону. Саму сценку заснял и выложил в Сеть один из журналистов, сопровождавших Владимира Путина на встрече. К записи специальный корреспондент Дмитрий Смирнов добавил в шутку возможный ход рассуждений, который вел при этом про себя глава Турции: «Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда!».