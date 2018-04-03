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03 апреля 2018
21:27  03 апреля 2018 1

Эрдоган позавидовал количеству красивых девушек вокруг Путина. ВИДЕО

Эрдоган Реджеп, сыры, врач убийца, продуктовая корзина , флаг турции, эрдоган реджеп
Президента Турции на встрече обделили прекраснымФото: depositphotos.com © URA.RU

Во время протокольного фото на встрече с Владимиром Путиным в Анкаре глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на несправедливость в распределении девушек. Рядом с президентом РФ их было три, а главе Турции достались лишь юноши. Поэтому он попросил произвести замену.

Для восстановления справедливости Эрдоган попросил одну из девушек перейти на его сторону. Саму сценку заснял и выложил в Сеть один из журналистов, сопровождавших Владимира Путина на встрече. К записи специальный корреспондент Дмитрий Смирнов добавил в шутку возможный ход рассуждений, который вел при этом про себя глава Турции: «Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда!».

Игорь Чукреев
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