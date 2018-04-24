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24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Москвы
07:05  24 апреля 2018 0

ЦБ спрогнозировал рост российской экономики

Клипарт , рубли
Центробанк дал оптимистичный прогноз в отношении рубляФото: Алексей Гущин © URA.RU

ВВП Российской Федерации будет расти на 0,4 процента в II и III кварталах 2018 года, согласно новому прогнозу Центробанка. По мнению экспертов, обновленные данные регулятора свидельствуют об устойчивости национальной экономики к кратковременным шокам в виде девальвации рубля и новых санкций.

В обзоре ЦБ отмечается, прогноз может быть скорректирован в зависимости от бюджетных и геополитических факторов. Помимо этого на прогноз может оказать влияние ситуация с соглашением ОПЕК+, которое предусматривает заморозку добычи нефти крупнейшими странами — экспортерами, пишут «Известия».

Об устойчивости российской экономики говорится и в апрельском докладе Минэкономразвития. В ведомстве отмечают, что рубль ослаб на 9,3% после введения санкций Минфином США в начале апреля, но на реальном секторе экономики данные колебания могут сказаться только при долгосрочных и устойчивых изменениях на финансовых рынках.

Ранее ЦБ пообещал россиянам рост зарплат, позволяющий «оторваться» от инфляции. По прогнозам регулятора, в 2018 году рост реальных заработных плат в российском бюджетном секторе составит 13—15%, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Сергей Макеев
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